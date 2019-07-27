Yahudi model Pipko: Trump'ın kampanyasında yer aldığım için ölüm ve tecavüz tehditleri alıyorum

2016 başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kampanyasında yer alan ve tweeti Trump tarafından paylaşılan Pipko, yaşadıklarını Times of Israel'e anlattı.

Pipko, çoğunluğu (yaklaşık yüzde 80'i) geleneksel olarak Demokrat adaylara oy veren ABD'li Yahudi seçmenden Trump için oy istemesi nedeniyle 'beyninin yıkandığı' suçlamalarıyla karşılaştığını ve tehditler aldığını söyledi.

Pipko, "Çok sayıda ölüm tehdidi, tecavüz tehdidi ve hiçbir zaman karşılaşacağımı düşünmediğim daha birçok tepki alıyorum. Klişe olmasına ama ben bunu çocuklarının Yahudi karşıtlığıyla karşılaşma olasılığından endişe etmemek için ABD'ye kaçan ebevenylerim, büyükbabam ve büyükannem için yapıyorum" dedi.

Orthodox millennial model heads the drive to poach Jewish Democrats for Trump https://t.co/0sB5KxSCqi — The Times of Israel (@TimesofIsrael) July 26, 2019

​Trump'ın 2020 seçimlerindeki sosyal medya strateji ekibinin lideriyle evlenen ve kampanya için ABD genelinde seyahat eden Pipko, "Yaptığımız işte aktif olarak yer alan ve değişime önayak olmak için tutkuyla çalışan çok sayıda kişi var. Önümüzdeki yıllarda, belki 10 veya 20 yıl sonra değişiklikler göreceğimizi düşünüyorum. Elbette bazı siyasi değişiklikler göreceğiz. Bir Yahudi olarak, Donald Trump kendisine destek verilmesini çok kolaylaştırdı" diye ekledi.

Trump 12 Mart'ta Pipko'nun şu sözlerini paylaşmıştı:

"Yahudi insanlar Demokrat Parti'den ayrılıyor. Obama yönetimi altında bir çok İsrail karşıtı politika başladığını gördük ve daha da kötüye gitti. Demokrat Parti'de anti-Semitizm var. İsrail’e ya da Yahudi halkına aldırış etmiyorlar. ”Elizabeth Pipko, Jexodus"

“Jewish people are leaving the Democratic Party. We saw a lot of anti Israel policies start under the Obama Administration, and it got worsts & worse. There is anti-Semitism in the Democratic Party. They don’t care about Israel or the Jewish people.” Elizabeth Pipko, Jexodus. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2019

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