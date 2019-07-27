ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı Hyten’e cinsel taciz suçlaması

Military.com internet sitesinde yer alan habere göre STRATCOM Komutanı Orgeneral John Hyten, Albay Kathryn Spletstoser’e otel odasında cinsel tacizde bulunmakla suçlandı, Hyten ise uygunsuz davranışlarda bulunduğunu reddetti.

Habere göre Albay Kathryn Spletstoser, 2 Aralık 2017 tarihinde Kaliforniya’da yapılan bir konferans sonrasında Hyten’in otel odasına gelip yatağa oturduğu, ardından da kendisine cinsel tacizde bulundu. Albay, farklı durumlarda ise Hyten tarafından uygunsuz dokunuşlara maruz kaldığını ifade etti.

Albay Spletstoser’in şikayeti incelemeye alındı ve geçtiğimiz haziran ayında yetkililer Hyten’in askeri mahkemeye çıkarılmamasına karar verdi. ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) adı açıklanmayan bir kaynak, Spletstoser’in anlattığı olayların gerçekleştiği tarihlerde gerçekten de Hyten’in yanında bulunduğunu tespit etmenin ötesinde kadının sözlerini doğrulayacak kanıt bulamadığını aktardı. Pentagon’un dikkate aldığı bir başka husus ise Hyten’in titiz bir şekilde korunduğu ve korumalarından hiçbirinin emrindeki albayın odasına girerken görmemesiydi.

Orgeneral Hyten ve Albay Spletstoser’in, Senato’nun Silahlı Kuvvetler Komitesi’ne ifade verdiği belirtilen haberde, bazı senatörlerin soruşturmanın yapılış şeklini eleştirdiği kaydedildi. Örneğin Demokrat Senatör Elizabeth Warren, soruşturmanın Hyten’in rütbesinin altında biri tarafından yürütülmesinden memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Diğer yandan Albay Spletstoser, soruşturma sırasında birçok meslektaşı tarafından emrindeki kişilere ve hatta daha üst rütbelilere karşı çok sert davranışlarda bulunmakla suçlandı. Hyten ise soruşturma esnasında yalan detektörüyle yapılan teste tabi tutulmayı reddetti.