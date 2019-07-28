Trump'la Rusya ve İran konularında ters düşen Ulusal İstihbarat Direktörü Coats'un görevi bırakması bekleniyor

The New York Times (NYT), Rusya ve İran konularında ABD Başkanı Donald Trump ile ters düşen Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats'un görevinden gitmesinin beklendiğini duyurdu.

Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats'un Başkan Donald Trump'la görüş ayrılıkları nedeniyle görevinden gitmesinin beklendiği haberini veren NYT, Trump'ın bu kritik göreve Cumhuriyetçi Parti'nin Teksas milletvekili John Ratcliffe'i getirmek istediğini yazdı.

Teksalı John Ratcliffe, Trump'ın en ateşli destekçilerinden biri olarak tanınıyor.

RUSYA, İRAN VE KUZEY KORE İHTİLAFI

Özellikle Rusya, İran ve Kuzey Kore ile ilgili değerlendirmelerinde Trump'la ters düşen Dan Coats'un görevi bırakacağı haberi, ABD ile İran arasındaki gerilimin tavan yaptığı bir dönemde geldi.

'TÜRKİYE ABD'YE KARŞI KOYUYOR'

Rusya'ya karşı şahin politikalar savunan Coats, ocak ayında ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'ni bilgilendirirken Türkiye'yi şöyle değerlendirmişti:

"Türkiye'nin bölgesel hırsları, ABD'ye olan güvensizliği ve Türk yönetiminin giderek artan otoriterliği, ikili ilişkileri zorlaştırıyor"

Ulusal İstihbarat Direktörü, bundan dolayı Ankara'nın ABD'nin bölgedeki hedeflerine karşı koyma konusunda daha istekli olduğunu dile getirmişti.

COATS'A GÖRE İRAN ASKERİ TEHDİT

İfadesinde İran’ın gelecekte askeri potansiyelini arttırmaya devam edeceğini de söyleyen Coats, Tahran'ın ABD’ye tehdit oluşturduğunu ileri sürmüştü.

SENARYO, SAVAŞIN EŞİĞİNE GETİRDİ

"İran’ın bölgesel hırsaları ve askeri gücünü arttırma hamleleri büyük bir ihtimalle ABD’nin çıkarları için tehdit oluşturacak" iddiasında bulunan Coats, ABD ile müttefiklerinin Basra ve Umman Körfezleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki askeri ve ticari gemilerine yönelik provokasyonların sayısının artabileceğine dair bir senaryo çizmişti. Son aylarda bu senaryoya uygun düşen ama beraberinde pek çok soru işareti getiren gelişme yaşandı.

İRAN'IN NÜKLEER ANLAŞMAYA UYDUĞUNU SAVUNDU

Diğer yandan ifadesinde Trump'ın terk ettiği nükleer anlaşmaya İran'ın uyduğunu belirterek ABD Başkanı'nı yalanlayan Coats, Trump'ın Kuzey Kore'nin artık tehdit oluşturmadığı açıklamasıyla da çelişerek Pyongyang'ın nükleer silahlarını bırakmasının beklenmemesini savunmuştu.

Ertesi gün Trump Twitter'dan ABD istihbaratının yöneticilerinin 'pasif ve naif olduğu, okula geri dönmeleri gerektiğine' dair çıkışmada bulunmuştu.