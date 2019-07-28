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23:03 28 Temmuz 2019
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    ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats

    Trump'la Rusya ve İran konularında ters düşen Ulusal İstihbarat Direktörü Coats'un görevi bırakması bekleniyor

    © REUTERS / Yuri Gripas
    ABD
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    The New York Times (NYT), Rusya ve İran konularında ABD Başkanı Donald Trump ile ters düşen Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats'un görevinden gitmesinin beklendiğini duyurdu.

    Donald Trump
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    Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats'un Başkan Donald Trump'la görüş ayrılıkları nedeniyle görevinden gitmesinin beklendiği haberini veren NYT, Trump'ın bu kritik göreve Cumhuriyetçi Parti'nin Teksas milletvekili John Ratcliffe'i getirmek istediğini yazdı.

    Teksalı John Ratcliffe, Trump'ın en ateşli destekçilerinden biri olarak tanınıyor.

    RUSYA, İRAN VE KUZEY KORE İHTİLAFI

    Özellikle Rusya, İran ve Kuzey Kore ile ilgili değerlendirmelerinde Trump'la ters düşen Dan Coats'un görevi bırakacağı haberi, ABD ile İran arasındaki gerilimin tavan yaptığı bir dönemde geldi.

    © AFP 2019 / Amir Kholoosi
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    'TÜRKİYE ABD'YE KARŞI KOYUYOR'

    Rusya'ya karşı şahin politikalar savunan Coats, ocak ayında ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'ni bilgilendirirken Türkiye'yi şöyle değerlendirmişti:

     "Türkiye'nin bölgesel hırsları, ABD'ye olan güvensizliği ve Türk yönetiminin giderek artan otoriterliği, ikili ilişkileri zorlaştırıyor"  

    Ulusal İstihbarat Direktörü, bundan dolayı Ankara'nın ABD'nin bölgedeki hedeflerine karşı koyma konusunda daha istekli olduğunu dile getirmişti.

    COATS'A GÖRE İRAN ASKERİ TEHDİT

    The Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) and the Wasp-class Amphibious Assault Ship USS Kearsarge (LHD 3) sail alongside, as the Abraham Lincoln Carrier Strike Group (ABECSG) and Kearsarge Amphibious Ready Group (KSGARG) conduct joint operations, in the U.S. 5th Fleet area of operations in the Arabian Sea, May 17, 2019. Picture taken May 17, 2019. Mass Communication Specialist 1st Class Brian M. Wilbur/U.S. Navy/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
    © REUTERS / HANDOUT
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    İfadesinde İran’ın gelecekte askeri potansiyelini arttırmaya devam edeceğini de söyleyen Coats, Tahran'ın ABD’ye tehdit oluşturduğunu ileri sürmüştü.

    SENARYO, SAVAŞIN EŞİĞİNE GETİRDİ

    "İran’ın bölgesel hırsaları ve askeri gücünü arttırma hamleleri büyük bir ihtimalle ABD’nin çıkarları için tehdit oluşturacak" iddiasında bulunan Coats, ABD ile müttefiklerinin Basra ve Umman Körfezleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki askeri ve ticari gemilerine yönelik provokasyonların sayısının artabileceğine dair bir senaryo çizmişti. Son aylarda bu senaryoya uygun düşen ama beraberinde pek çok soru işareti getiren gelişme yaşandı.

    İRAN'IN NÜKLEER ANLAŞMAYA UYDUĞUNU SAVUNDU

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-ABD Başkanı Donald Trump
    © Sputnik / Mikhail Klimentyev
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    Diğer yandan ifadesinde Trump'ın terk ettiği nükleer anlaşmaya İran'ın uyduğunu belirterek ABD Başkanı'nı yalanlayan Coats, Trump'ın Kuzey Kore'nin artık tehdit oluşturmadığı açıklamasıyla da çelişerek Pyongyang'ın nükleer silahlarını bırakmasının beklenmemesini savunmuştu.

    Ertesi gün Trump Twitter'dan ABD istihbaratının yöneticilerinin 'pasif ve naif olduğu, okula geri dönmeleri gerektiğine' dair çıkışmada bulunmuştu.

    Etiketler:
    Dan Coats, Donald Trump, ABD
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