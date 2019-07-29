ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) 4 bankayı soyan genç kadınla ilgili bilgi verenlere 10 bin dolarlık ödül tayin ettiği öğrenildi.

Amerikan Fox News televizyonunun kurum kaynaklarına dayandırdığı haberine göre FBI, 4 bankayı soyan genç kadınla ilgili bilgi verenlere 10 bin dolarlık ödül vaat etti.

FBI’ın verilerine göre tüm banka soygunları 20-27 Temmuz döneminde ABD’nin doğu sahillerindeki Pensilvanya, Delaware ve Kuzey Carolina eyaletlerinde gerçekleşti. Yapılan soygunların ikisinde kadının yanında pembe çanta bulundurduğunu ve bu nedenle polisin kendisine ‘pembe kadın haydut’ lakabını taktıkları anlaşıldı.

Esrarengiz kadının kaç para çaldığı belirtilmezken, ‘pembe soyguncunun’ her defasında bankadaki bankoya yanaşıp, görevliye para vermesi gerektiğini belirten bir not bırakarak istediği miktarı aldığı ifade edildi.

Polis kuvvetlerinin ‘pembe kadın haydudu’ aradığı kaydedildi.

'Pembe kadın haydudu’ bulana FBI'dan 10 bin dolar ödül https://t.co/7pSc1cvJuB pic.twitter.com/f8dQi16HCQ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 29, 2019

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