A$AP Rocky'yi hapse atan İsveç'in başı belada: Trump'ın baskılarının ardından, elçiliğine havaya uçurma tehdidi

ABD'li rapçi A$AP Rocky'yi gözaltına alıp yargılamaya hazırlandığı için Başkan Donald Trump'ın şimşeklerini çeken İsveç'in Washington'daki büyükelçiliği rapçinin kadın bir hayranı tarafından havaya uçurulmakla tehdit edildi.

Washington DC'de A$AP Rocky hayranı olan Rebecca Kanter isimli kadın, İsveç Büyükelçiliği'nde çalışanlara bağırmak, ziyaretçileri taciz etmek ve binayı havaya uçurmakla tehdit etmek suçlamalarından gözaltına alındı.

'ELÇİLİK MÜLKÜNE ZARAR VERDİ'

Gizli Servis'in yazılı açıklamasına göre, İsveç Büyükelçiliği çalışanlarına bağırıp elçiliği ziyaret eden bir grup öğrenciyi taciz eden Rebecca Kanter, aynı zamanda elçilik mülküne zarar verdi.

Elçiliği terk etmeyi reddetmesi üzerine gözaltına alındığı belirtilen Kanter, bile isteye yabancı bir hükümetin mülküne zarar vermek ve yabancı bir elçilikten çıkmayı reddetmekle suçlandı.

COCA COLA ŞİŞELİ TEHDİT

Önceki gün de elçiliğe elindeki Coca Cola şişesinden sıvı fırlatırken "Bu aşağılıkları havaya uçuracağım" diye bağırdığı kayıtlara geçen Kanter'in sosyal medyada da İsveç karşıtı paylaşımlarda bulunduğu aktarıldı.

Gözaltına alınan 'çılgın hayran' daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

A$AP Rocky davası, Trump'ın bırakılması için İsveç'in içişlerine ısrarla müdahale etmesiyle dünyada gündem haline geldi.

İSVEÇ BAŞBAKANINA SIKI MARKAJ

ABD Başkanı'nın rapçinin özgürlüğüne kavuşmasından yana yargıya müdahale etmediği için kınadığı Başbakan Stefan Löfven "İsveç'te yasalar karşısında herkes eşittir" yanıtını verirken İsveç'in Washington Büyükelçisi Karin Olofsdotter de "Hükümetin yasal süreçleri etkilemek gibi bir yetkisi olmadığından buna yeltenmeyecektir" vurgusunu yapmıştı.

'YETERİNCE AÇIK MI?'

Eski Başbakan Carl Bildt de Trump'a atıfla "Yargı sürecine siyasi müdahale kesinlikle çizmeyi aşmaktır. Yeterince açık mı?" diye yazmıştı.

A$AP Rocky ile iki eşlikçisi, Stockholm sokaklarında iki erkeği yumruklar ve tekmelerken görüntülerinin ortaya çıkması üzerine saldırı suçlamasından hapse konulmuştu.