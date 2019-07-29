A$AP Rocky'yi hapse atan İsveç'in başı belada: Trump'ın baskılarının ardından, elçiliğine havaya uçurma tehdidi

Washington DC'de A$AP Rocky hayranı olan Rebecca Kanter isimli kadın, İsveç Büyükelçiliği'nde çalışanlara bağırmak, ziyaretçileri taciz etmek ve binayı havaya uçurmakla tehdit etmek suçlamalarından gözaltına alındı.
'ELÇİLİK MÜLKÜNE ZARAR VERDİ'
Gizli Servis'in yazılı açıklamasına göre, İsveç Büyükelçiliği çalışanlarına bağırıp elçiliği ziyaret eden bir grup öğrenciyi taciz eden Rebecca Kanter, aynı zamanda elçilik mülküne zarar verdi.
Elçiliği terk etmeyi reddetmesi üzerine gözaltına alındığı belirtilen Kanter, bile isteye yabancı bir hükümetin mülküne zarar vermek ve yabancı bir elçilikten çıkmayı reddetmekle suçlandı.
COCA COLA ŞİŞELİ TEHDİT
Gözaltına alınan 'çılgın hayran' daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.
A$AP Rocky davası, Trump'ın bırakılması için İsveç'in içişlerine ısrarla müdahale etmesiyle dünyada gündem haline geldi.
İSVEÇ BAŞBAKANINA SIKI MARKAJ
'YETERİNCE AÇIK MI?'
Eski Başbakan Carl Bildt de Trump'a atıfla "Yargı sürecine siyasi müdahale kesinlikle çizmeyi aşmaktır. Yeterince açık mı?" diye yazmıştı.
A$AP Rocky ile iki eşlikçisi, Stockholm sokaklarında iki erkeği yumruklar ve tekmelerken görüntülerinin ortaya çıkması üzerine saldırı suçlamasından hapse konulmuştu.
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