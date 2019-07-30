ABD'li mimarlar Meksika sınırına tahterevalli kurdu: Yaşadığımız en inanılmaz deneyimlerden biri

Yapılan tahterevalli sayesinde, sınırın iki yanında bulunan çocuklar ayrı ülkelerde bulunsalar da karşılıklı oyun oynayabiliyorlar.
Tahterevallinin inşa edilmesinin ardından Instagram adresinden bir paylaşım yapan Ronald Rael, projede emeği geçenlere teşekkür etti ve şunları söyledi:
"Virginia San Fratello ile yaşadığımız en inanılmaz deneyimlerden biri 2009'da yaptığımız konsept çizimlerin hayata geçmesi. Duvar, ABD - Meksika ilişkilerinde adeta bir dayanak noktası haline geldi ve çocuklar ile yetişkinlerle birlikte her iki taraf anlamlı bir şekilde birbirine bağlandı."
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One of the most incredible experiences of my and @vasfsf’s career bringing to life the conceptual drawings of the Teetertotter Wall from 2009 in an event filled with joy, excitement, and togetherness at the borderwall. The wall became a literal fulcrum for U.S. - Mexico relations and children and adults were connected in meaningful ways on both sides with the recognition that the actions that take place on one side have a direct consequence on the other side. Amazing thanks to everyone who made this event possible like Omar Rios @colectivo.chopeke for collaborating with us, the guys at Taller Herrería in #CiudadJuarez for their fine craftsmanship, @anateresafernandez for encouragement and support, and everyone who showed up on both sides including the beautiful families from Colonia Anapra, and @kerrydoyle2010, @kateggreen , @ersela_kripa , @stphn_mllr , @wakawaffles, Chris Gauthier and many others (you know who you are). #raelsanfratello #borderwallasarchitecture
Rael'in tahterevalli fikrine daha önce yazdığı 'Mimarlık açısından sınır duvarı: ABD - Meksika için bir manifesto' isimli kitabında da yer verilmişti.
Tahterevalli açıldıktan sonra sınırın iki yanında bulunan çocuklar tarafından büyük ilgiyle karşılandığı görüldü.
Tahterevallinin, göçmenlik konusunda yapılan tartışmalarda büyük bir yer kaplaması bekleniyor.
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