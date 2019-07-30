Trump: Dünyadaki en az ırkçı kişiyim

Beyaz Saray'dan çıkarken ayaküstü gazetecilerle konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Dünyanın herhangi bir yerindeki en az ırkçı kişi benim" dedi.
President Trump: "I am the least racist person there is anywhere in the world…Al Sharpton, now he's a racist. He's a racist."— CSPAN (@cspan) July 30, 2019
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SİVİL HAKLAR İKONUNA 'BAŞ BELASI' DEDİ
Öncesinde Demokrat Partililerin ırkçılık suçlamalarıyla karşılaşınca asıl Cummings'in 'ırkçı' olduğunu iddia etmiş bulunan Trump, Demokrat Parti'nin ilerlemeci kanadından göçmen kökenli dört kadın vekil Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley ve Rashida Tlaib'e de 'geldikleri yere geri dönmelerini' söylemişti.
Bu sözler, ABD çapında siyasilerden sokaktaki yurttaşa dek "Geldiğiniz yere geri dönün, bilet parasını veririm" söylemine dayanan bir nefret kampanyasını tetikledi.
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