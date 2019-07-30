Amerikalı seçmenlerin yarısı Trump'ı 'ırkçı' buluyor

Araştırmaya göre, Trump'ı 'ırkçı' bulan beyaz seçmenlerin oranı yüzde 46'da kalırken, bu oranın siyahi seçmenlerde yüzde 80'e kadar yükseldiği kaydedildi.
SEÇMENİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU TRUMP'IN AZLEDİLMESİNE KARŞI
Buna mukabil, araştırmaya katılanların yüzde 60'ı ise Trump'ın 'azledilmesine' ilişkin Kongre'de atılabilecek herhangi bir adımı onaylamadıklarını belirtti. Araştırma sonuçları, seçmenlerin Trump'ın son dönemdeki bazı açıklamalarından rahatsız oldukları ancak Kongre'de Demokratların Trump'ı hedef alan bir adım atmasına ise karşı oldukları şeklinde yorumlandı.
Araştırmanın 25-28 Temmuz'da ülke genelinde kayıtlı toplam bin 306 seçmen arasında yapıldığı bildirildi.
ABD Başkanı Trump, ülkenin siyahi oranı en yüksek ve suç oranlarıyla dikkat çeken bölgelerinden Baltimore bölgesinin Demokrat vekili Elijah Cummings'e yönelik eleştirilerde bulunmuş, Elijah ve Demokratlar ise Trump'ı 'ırkçılıkla' suçlamıştı.
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