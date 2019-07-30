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    U.S. President Donald Trump participates in the Pledge to America's Workers - One year Celebration event in the State Dining Room of the White House in Washington, U.S., July 25, 2019. REUTERS/Leah Millis

    Amerikalı seçmenlerin yarısı Trump'ı 'ırkçı' buluyor

    © REUTERS / LEAH MILLIS
    ABD
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    ABD'de yapılan güncel bir araştırma, kayıtlı seçmenlerin yarısının ABD Başkanı Donald Trump'ı 'ırkçı' bulduğunu ortaya koydu.

    Beyaz Saray'dan çıkarken ayaküstü gazetecilerle konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Dünyanın herhangi bir yerindeki en az ırkçı kişi benim dedi. 
    © REUTERS / LEAH MILLIS
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    Quinnipiac Üniversitesi'nce ülke genelinde yapılan güncel bir araştırmaya göre, kayıtlı seçmenlerin yüzde 51'i Trump'ı 'ırkçı' bulurken, yüzde 45'i ise Trump'ın 'ırkçı' olduğunu düşünmediklerini ifade etti.

    Araştırmaya göre, Trump'ı 'ırkçı' bulan beyaz seçmenlerin oranı yüzde 46'da kalırken, bu oranın siyahi seçmenlerde yüzde 80'e kadar yükseldiği kaydedildi.

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    Buna mukabil, araştırmaya katılanların yüzde 60'ı ise Trump'ın 'azledilmesine' ilişkin Kongre'de atılabilecek herhangi bir adımı onaylamadıklarını belirtti. Araştırma sonuçları, seçmenlerin Trump'ın son dönemdeki bazı açıklamalarından rahatsız oldukları ancak Kongre'de Demokratların Trump'ı hedef alan bir adım atmasına ise karşı oldukları şeklinde yorumlandı.

    Araştırmanın 25-28 Temmuz'da ülke genelinde kayıtlı toplam bin 306 seçmen arasında yapıldığı bildirildi.

    ABD Başkanı Trump, ülkenin siyahi oranı en yüksek ve suç oranlarıyla dikkat çeken bölgelerinden Baltimore bölgesinin Demokrat vekili Elijah Cummings'e yönelik eleştirilerde bulunmuş, Elijah ve Demokratlar ise Trump'ı 'ırkçılıkla' suçlamıştı.

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    Etiketler:
    Irkçılık, ırkçı, Donald Trump, ABD
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