Reagan ve Nixon’ın telefon görüşmesi yayımlandı: Afrikalı delegelerden 'maymunlar' ve 'yamyamlar' diye bahsetmişler

Eski ABD Başkanları Ronald Reagan ve Richard Nixon'ın Birleşmiş Milletler’deki Afrikalı delegeler için 'maymun' ve 'yamyam' ifadelerini kullandığı ses kayıtları ortaya çıktı.

1981-1989 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev yapan Reagan'ın Tayvan’ın BM üyeliğinden çıkarılması yönünde oy veren Afrikalı delegelere yönelik ırkçı ifadeler kullandığı ses kaydı gün yüzüne çıktı.

1971’de Kaliforniya valisiyken yaptığı telefon görüşmesinde “Şu Afrika ülkelerinden gelen maymunlara bakıyorum da, lanet olsun onlara" ifadelerini kullanıyor.

BM Genel Kurulu’ndaki oylamadan sonra Tanzanyalı diplomatların sergiledikleri geleneksel danslar için de yorum yapan Reagan, "Hâlâ ayakkabıların içinde rahat edemiyorlar” diyor.

ABD merkezli dergi The Atlantic‘in haberine göre, Reagan bu ifadeleri 1969-1974 arasında ABD Başkanı olan Richard Nixon ile yaptığı telefon görüşmesinde kullanıyor.

Nixon'un ise Reagan'a gülerek karşılık verdiği duyuluyor.

1. In 1971, Richard Nixon got a call from Ronald Reagan, complaining about African delegates at the UN. "To see those, those monkeys from those African countries—damn them, they’re still uncomfortable wearing shoes!” https://t.co/SZmPj8omUy — Yoni Appelbaum (@YAppelbaum) July 30, 2019

​​NİXON ‘YAMYAMLAR’ DEMİŞ

Nixon’ın dönemin dışişleri bakanıyla yaptığı konuşma kaydında ise Reagan’la yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunarak “Onları görmüş… O yamyamları dün akşam televizyonda görmüş. ‘Tanrım, ayakkabı giymiyorlardı ve ABD de gidip kaderini bunların eline teslim ediyor’ dedi” ifadelerini kullanıyor.

Telefon görüşmesinin kaydı New York Üniversitesi’nde Tarih bölümün öğretim üyesi ve 2007-2011 arası Richard Nixon Başkanlık Kütüphanesi'nin yöneticiliğini yapan Prof. Tim Naftali tarafından ortaya çıkarıldı.

Prof. Naftali, Reagan’ın ses kayıtlarının daha sonra başkan olduğunda 1970’lerde Rodezya ve Güney Afrika’daki aparteid verdiği desteği de açıkladığını vurguluyor.