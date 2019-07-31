Reagan ve Nixon’ın telefon görüşmesi yayımlandı: Afrikalı delegelerden 'maymunlar' ve 'yamyamlar' diye bahsetmişler

1971’de Kaliforniya valisiyken yaptığı telefon görüşmesinde “Şu Afrika ülkelerinden gelen maymunlara bakıyorum da, lanet olsun onlara" ifadelerini kullanıyor.
BM Genel Kurulu’ndaki oylamadan sonra Tanzanyalı diplomatların sergiledikleri geleneksel danslar için de yorum yapan Reagan, "Hâlâ ayakkabıların içinde rahat edemiyorlar” diyor.
ABD merkezli dergi The Atlantic‘in haberine göre, Reagan bu ifadeleri 1969-1974 arasında ABD Başkanı olan Richard Nixon ile yaptığı telefon görüşmesinde kullanıyor.
Nixon'un ise Reagan'a gülerek karşılık verdiği duyuluyor.
1. In 1971, Richard Nixon got a call from Ronald Reagan, complaining about African delegates at the UN. "To see those, those monkeys from those African countries—damn them, they’re still uncomfortable wearing shoes!” https://t.co/SZmPj8omUy— Yoni Appelbaum (@YAppelbaum) July 30, 2019
NİXON ‘YAMYAMLAR’ DEMİŞ
Telefon görüşmesinin kaydı New York Üniversitesi’nde Tarih bölümün öğretim üyesi ve 2007-2011 arası Richard Nixon Başkanlık Kütüphanesi'nin yöneticiliğini yapan Prof. Tim Naftali tarafından ortaya çıkarıldı.
Prof. Naftali, Reagan’ın ses kayıtlarının daha sonra başkan olduğunda 1970’lerde Rodezya ve Güney Afrika’daki aparteid verdiği desteği de açıkladığını vurguluyor.
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