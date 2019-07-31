ABD, Rusya'nın kuzey bölgelerinin araştırılması için yüklenici şirketler arıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma Lojistik Ajansı, Rusya topraklarını da kapsayan Kuzey Kutup Dairesi'ndeki pazarları araştırıp bunlarla ilgili raporlar hazırlayacak yüklenici şirketler arıyor. ABD, özellikle Rus limanları hakkındaki bilgilere ilgi gösteriyor.

Russia Today'in (RT) ulaştığı ihale belgesine göre Pentagon'un ilgi duyduğu bölgeler arasında Kolugev adası, Yamalo-Nenetsk Özerk Bölgesi, Murmansk Bölgesi, Severnaya Zemlya takımadaları, Yakukistan Cumhuriyeti ve Novosibirsk adaları gibi Rusya sınırları içindeki topraklar yer alıyor.

Rusya'nın yanı sıra Grönland, Alaska, Kanada, Norveç, İsveç, İzlanda ve Finlandiya'ya ait topraklar da listede dikkat çekiyor.

Pentagon, yüklenici şirketlerden bu bölgelere şişe suyu, yiyecek, giyecek, petrol ürünleri ve tıbbi cihazların nereden temin edildiğine ve buralarda doğal kaynaklar bulunup bulunmadığına dair raporlar hazırlamasını bekliyor.

Yüklenicilerin en sık kullanılan limanlar, havaalanları, karayolları ve tren garlarının listesini ve onların özelliklerini de rapor etmesi gerekiyor.

Belgeye göre Pentagon, acil durumlarda küresel ticaret sektörünün ABD hükümetinin mobilizasyon ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermesini sağlamak amacıyla böyle bir çalışma yapılmasına karar verdi.

Pentagon'un hazırlanacak raporlara dünya genelindeki ticari işletmelerin ABD ordusunun operasyonlarına katkı sunma ve doğal afetlerin sonuçlarını ortadan kaldırma çalışmalarına yardımcı olma imkanı hakkında veri toplamaya yönelik Endüstriyel Baz Genişletme Programı kapsamında ihtiyaç duyduğu ifade edildi.