ABD, silah kontrolü konusunda Rusya ile anlaşma sağlama niyetinde

C-Span televizyonuna konuşan Trump, “Rusya’yla, silah kontrolüne sahip olacağımız bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum” dedi.

Diğer yandan Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, süresi 2021’de bitecek olan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (Yeni START) uzatılma olasılığının düşük olduğunu söyledi.

Bolton, “Kusurlu bir sistem neden uzatılsın, sadece anlaşmamız var demek için mi?” dedi.

Bolton, bu alanda Rusya ve Çin’i de içine alacak yeni bir anlaşma sağlama niyetinde olduklarını doğruladı.