Ölen annesinin evindeki buzdolabında bebek cesedi buldu

St.Louis Post-Dispatch’ın aktardığına göre Smith, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden annesinin evini temizlerken buzdolabının dondurucu bölümünde küçük bir karton kutuya rastladı.

Smith, çocukken görüdüğü ancak annesinin içinde düğün pastasından kalan süslerin olduğunu söyleyerek dokunmaması gerektiğini belirttiği kutuyu açınca şoke oldu.

Kutunun içerisinde pembe battaniyeye sarılmış bir kız bebeğinin cesediyle karşılaştı.

Annesinin en az 4 kez ev değiştirdiğini, son 20 yıldır bu evde yaşadığını ve her seferinde bu kutuyu da taşıdığını söyleyen Smith, “Annem, bu kutunun içinde gerçekten ne olduğunu hiçbir zaman söylemedi. Ölüm döşeğinde bile itiraf etmedi. Bu, bebeğe bir şeyler yaptığı ve bunu anlatmak istemediğini gösteriyor” diye konuştu.

Yıllar önce annesinin, doğum sırasında bir bebek kaybettiğinden bahsettiğini anımsayan Smith, “Yedi veya sekiz yaşındaydım, bir yerlere gidiyorduk ve ben, neden bu kadar üzgün olduğunu sordum. O da bana, ‘Bugün en büyük çocuğum 21 yaşında olacaktı’ dedi. Ayrıca isminin Jennifer olduğunu da söyledi” ifadelerini kullandı.

İhbar üzerine Smith'in evine gelen polisler cesede el koydu. Şimdi uzman görüşü bekleniyor.

Smith, bebeğin kız kardeşi olup olmadığını öğrenmek için DNA örneği verdi.