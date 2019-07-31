Fed 11 yıl sonra faiz indirdi

Fed beklentiler doğrultusunda faizlerde 25 baz puan indirdi. Fed yüzde 2.25-2.50 olan faizi, yüzde 2.00-2.25'e çekmiş oldu.

10 Temmuz’da Washington’da Temsilciler Meclisi Finansal Komistesi’nde konuşan Fed Başkanı Powell’ın endişelerini sıralaması piyasalar tarafından gerçekleştiği gibi ‘faiz indirimi’ olarak algılandı. Fed böylelikle 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.

BEKLENTİLER DE İNDİRİM YÖNÜNDEYDİ

Fed öncesi gerçekleştirilen anketlerde yüzde 95’lere yakın ekonomistin ortak değerlendirmesi 25 baz puan indirim şeklinde olmuştu. Küresel piyasalar bu noktada fiyatlanmış durumdaydı.

Ekonomistlerin çoğunluk olamayacak bir kısmı ise Fed’in 50 baz puan faiz düşürmesini öngörüyordu.