FED Başkanı Powell, faiz indirimi kararını değerlendirdi

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, ABD'nin ekonomik görünümünün olumlu olduğunu belirterek, faiz indiriminin, uzun dönemli bir indirim döngüsünün başlangıcı olmadığını kaydetti.

Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

ABD'de ekonomik büyümenin sürdürülmesi için uygun şekilde hareket edeceklerini vurgulayan Powell, "Faiz indirimi, enflasyonun yüzde 2 civarında istikrar kazanmasına yardımcı olmak amacıyla alınmış bir karar." ifadesini kullandı.

Sanayi üretiminde iki çeyrektir devam eden daralmanın, ekonomi üzerindeki olumsuz etkisine dikkati çeken Powell, küresel ekonomik büyümenin, ticaret politikalarında belirsizliğin ve düşük seyreden enflasyonun, endişeleri artırdığını ve aşağı yönlü risklerin önüne geçmek için faiz indirimine gidildiğini dile getirdi.

Powell, mevcut belirsizlik ortamının bazı şirketleri harcama yaparken ihtiyatlı olmaya zorladığını anımsatarak, küresel ekonomik büyümenin ve imalatın zayıf kalmasının, ABD ekonomisi için risk oluşturduğunu belirtti.

Hazirandan beri olumlu ve olumsuz gelişmelerin yaşandığını ve ABD'nin 2. çeyrek büyüme performansının beklentilere yakın olduğunu dile getiren Powell, özellikle Avro Bölgesi ve Çin'deki ekonomik büyüme performansının hayal kırıklığı oluşturduğunu kaydetti.

FED'in faiz indirimi kararına ilişkin, "Bu uzun dönemli bir indirim döngüsünün başlangıcı değil" diyen Powell, ABD'nin ekonomik görünümünün olumlu olduğunu, tekrar faiz indirimi yapabileceklerini ve bunun ekonomik görünüme bağlı olduğunu söyledi.

Powell, siyasilerden özellikle ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen faiz indirimi çağrılarına ilişkin de "Siyasi değerlendirmeleri hiçbir zaman hesaba katmadık. Biz bağımsızlığımızı kanıtlamak için politika oluşturmuyoruz." diye konuştu.

FED'DEN 11 YIL SONRA GELEN İLK FAİZ İNDİRİMİ

FED, temmuz toplantısında politika faiz oranını 11 yıl sonra ilk kez 25 baz puan indirerek, yüzde 2,00-2,25 aralığına çektiğini duyurdu.

Bankanın kararıyla fonlama oranı yüzde 2,00-2,25 aralığına çekilmiş oldu.