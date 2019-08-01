Pompeo: ABD, İran ile diplomatik çözüm ve yeni, kapsamlı bir nükleer anlaşma istiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran ile artan gerilimi ilişkin açıklamada bulundu. Pompeo, ABD'nin İran ile diplomatik bir çözüm ve yeni, kapsamlı bir nükleer anlaşma istediğini vurduladı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran devam eden gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pompeo, düzenlediği basın toplantısında, "ABD, İran rejiminin yıkıcı tutumuna yönelik diplomatik bir çözüm aramaya devam ediyor" dedi.

Diğer yandan Pompeo, "İleriye dönük tek yol, İran'ın tehditlerinin tamamını kapsayan kapsamlı bir anlaşma" ifadelerini kullandı.

Pompeo, bu sonuç gerçekleşinceye kadar ABD'nin İran'a karşı azami baskı kampanyasına devam edeceğini söyledi.

ABD ile İran arasındaki gerilimin son gelişmelerinden birisi de, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alınması olmuştu.

Bu hareket, çeşitli ülkelerin 'Basra Körfezi'nde seyrüsefer özgürlüğünü teminat altına almak' ve 'İran'ın saldırganlığına karşı koymak' gerekçeleriyle bir deniz misyonu oluşturmalarının ardından geldi.