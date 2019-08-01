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05:07 01 Ağustos 2019
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    ağrı kesici, ilaç

    ABD'liler Kanada'dan daha ucuz ilaç alabilecek

    © Flickr / Derek K. Miller
    ABD
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    ABD hükümetinin, vatandaşlarının Kanada'dan daha düşük maliyetli ilaç alımına izin verecek bir plan üzerinde çalıştığı belirtildi.

    Evalar şirketi ilaç üretiyor
    © Sputnik /
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    ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Alex Azar, yaptığı açıklamada, bakanlığının tarihte ilk kez ilaç ithal etmeyi düşündüğünü kaydetti.

    Azar, ilaç üretim ve tedarik zincirleri arasındaki bağların değiştiğini ifade ederek, "Güvenli ve düşük fiyat ilaç temin etme hedefimizle ilgili olarak eyaletlerden, dağıtımcılardan ve eczanelerden gelen teklifleri görmek istiyoruz" diye konuştu.

    Daha önce ilaç ithalatına karşı çıkan eski bir ilaç şirketi yöneticisi olan Azar, ABD'li hastaların, Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) gözetimi altında ilaçları güvenli ve etkili bir şekilde ithal edebileceklerini aktardı.

    Azar, yasal düzenlemelerin ise haftalar ve aylar sürebileceğine dikkat çekerek, Kongre'ye de bu plan konusunda ellerini güçlendirecek yasayı geçirmesi için çağrıda bulundu.

    'PLAN ÇOK TEHLİKELİ'

    Amerika İlaç Araştırma ve Üretim Grubu Başkanı Stephen Ubl ise söz konusu planın, Amerikalı hastalar için 'çok tehlikeli' olduğunu savunarak, "Ülkeye ABD dışından gelen ilaçların güvenliğini garanti etmenin yolu yok. Kanada'dan gelen ilaçlar dünyanın herhangi bir yerinden de gelebilir" dedi.

    Evalar şirketi ilaç üretiyor
    © Sputnik /
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    Planın, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2016 Başkanlık kampanyası sözü olduğuna dikkat çekildi. Yasal düzenlemelerin onaylanması ile muhtemel ilaç şirketleri tarafından açılacak dava süreci nedeniyle tüketicilerin ne zaman plandan faydalanmaya başlayabileceği konusunda bir öngörüde bulunulmadı. 

    Trump'ın 2020 Başkanlık seçimleri öncesi yıllarca eleştirdiği ilaç sektörü konusunda baskı hissettiği aktarılırken, Kongre'deki iki kanadın da ilaç fiyatlarını kontrol etme konusunda tüketicilerin şikayetlerine maruz kaldığı belirtildi.

    Demokrat aday adaylarının, dün akşam 2020 Başkanlık Seçimi tartışmasında da düşük maliyetli ilaç tedariki gündeme gelmiş, Vermont Senatörü Bernie Sanders, Kanada'da bulunan bir ilacın ABD'de on kat daha pahalıya satıldığını dile getirerek, ilaç endüstrisini eleştirmişti.

    Trump, eski Sağlık Bakanı Tom Price'ın istifasıyla boşalan göreve Azar'ı seçtiğini duyurduğu Twitter hesabında, "Kendisi daha iyi bir sağlık sigortası sistemi ve düşük ilaç fiyatları bakımından bir yıldız olacak" ifadelerini kullanmıştı.

    İlaç, ağrı kesici, hap
    © AA /
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    PhRMA olarak bilinen ilaç endüstrisindeki lider grubun, Kongre'ye yönelik güçlü lobi faaliyetlerinin bulunduğu, en son yapılan vergi bildirimlerine göre 2017 yılında bunun için 128 milyon dolar harcadığı kaydediliyor.

    Tüketici hakları gruplarının, ABD hükümetinin ilaç ithalat planını desteklediği, bu plan sayesinde de Amerikalı ilaç üreticilerinin üzerinde fiyatları aşağı çekmeleri için baskı oluşturulabileceği dile getirildi.

    Etiketler:
    ilaç, Kanada, ABD
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