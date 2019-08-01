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14:16 01 Ağustos 2019
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    ABD başkanlık seçimi öncesi Demokratlar birbirine girdi: Bana zorluk çıkarma evlat

    © REUTERS / Lucas Jackson
    ABD
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    ABD’de gelecek yıl gerçekleştirilecek seçimler öncesi, Demokratlar adına başkanlık yarışına katılmaya aday 9 siyasetçi, televizyondaki tartışma programında birbirine girdi. Adaylar arası kutuplaşma dikkat çekerken, 8 aday birlikte eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’e yüklendi. 

    Trump'ın Biden ve Obama ile karşılaşması
    © REUTERS / Lucy Nicholson
    Trump, rakip adaylara yüklenmeye başladı: Joe Biden bir projedir
    ABD’de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimi öncesi Demokratlar, Donald Trump’ın karşısına çıkartacakları adayı belirlemek için yoğun çaba sarf ediyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan televizyon tartışmalarının ikinci raundu dün gerçekleştirilirken, 9 Demokrat aday program boyunca birbirine yüklendi ve sık sık söz dalaşına girdi. Eski Kaliforniya Başsavcısı Kamala Harris’in önderlik ettiği diğer 7 aday, uzun süre boyunca eski ABD Başkanı Barack Obama’nın yardımcılığını yürüten Joe Biden’e yüklendi. Tüm rakiplerin çeşitli konularda saldırmayı tercih ettiği eski başkan yardımcısı, program süresince hiç destek bulamayarak yalnız kaldı. 

    Tartışma başlamadan birkaç dakika önce 76 yaşındaki eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’in açık kalan mikrofonundan, 54 yaşındaki Senatör Harris’e yönelik sarf ettiği "Bana zorluk çıkarma evlat" sözleri geceye damga vurdu. 

    Tartışma programının ilk raundunda Bernie Sanders ve Elizabeth Warren, Obama tarafından getirilen sağlık yasasını gündeme getirmişti, ikinci rauntta ise adaylar adeta iki kutba ayrılırken aşırı sol eğilimli adaylar belirgin değişiklikler yapılması çağrısı yaptı. Ilımlı demokratlar ise, 'aşırıcıların' Trump’ın Demokratları ‘aşırılar’ olarak nitelendirme stratejisine oynadıklarını öne sürdü. 

    'ESRAR İÇİP İÇMEDİĞİ SORULDUĞUNDA BUNA GÜLDÜ'

    Eski Kaliforniya Başsavcısı Kamala Harris, savcı olmaktan gurur duyduğundan ve savcı-başkan olacağından bahsetti. 
    Herris’e cevap veren Hawaii Senatörü Tulsi Gabbard ise, “Böyle çok fazla örnek var. Esrar ihlali nedeniyle bin 500'den fazla kişiyi hapse attı. Esrar içip içmediği sorulduğunda buna güldü” diyerek, eski başsavcıyı köşeye sıkıştırmaya çalıştı. 

    'ZENGİNLERİN CEHENNEMİNİ VERGİLENDİRECEĞİZ'

    © AP Photo / Matthew Putney
    Biden: 2020'de ABD başkanı seçilirsem kansere çare bulacağım
    Aşırı sol eğilimli kanattan aday olan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ABD toplumunun tamamını yeniden yapılandırma fikrini savundu. Toplumsal gelir dağılımındaki eşitsizliği hedef alan De Balasio’nun “Zenginlerin cehennemini vergilendireceğiz” sözleri büyük ilgi topladı. De Blasio, Biden'e Obama'nın yönetiminin ilk iki yılında 800 bin göçmenin sınır dışı edilmesini destekleyip desteklemediğini sordu. Joe Biden ise "Obama'yı, Trump ile karşılaştırmak kesinlikle tuhaf" diyerek tepki gösterdi. 
    Washington Valisi Jay Inslee ise, Biden'in iklim planının ABD'yi fosil yakıtlardan hızlı bir şekilde kurtarmak için yeterli olmadığını iddia etti. 

    'BEYAZ BİR MİLLİYETÇİNİN BEYAZ SARAY'DA DAHA FAZLA DURMASINA İZİN VEREMEYİZ'

    Adaylardan Julian Castro ise ABD Başkanı Donald Trump’a açıkça “Irkçı” dedi. Beyaz milliyetçiliği yürütmekle suçladığı Başkan Trump için, “Beyaz bir milliyetçinin Beyaz Saray'da daha fazla durmasına izin veremeyiz” sözleri dikkat çekti. 

    New York Senatörü Kirsten Gillibrand, seçilirse yapacağı ilk şeyin 'Oval ofisi çamaşır suyuyla yıkamak olacağını' söyledi.

    Etiketler:
    Tartışma, açık oturum, Joe Biden, Demokrat Parti, Demokratlar, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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