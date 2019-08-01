ABD başkanlık seçimi öncesi Demokratlar birbirine girdi: Bana zorluk çıkarma evlat

Tartışma başlamadan birkaç dakika önce 76 yaşındaki eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’in açık kalan mikrofonundan, 54 yaşındaki Senatör Harris’e yönelik sarf ettiği "Bana zorluk çıkarma evlat" sözleri geceye damga vurdu.
Tartışma programının ilk raundunda Bernie Sanders ve Elizabeth Warren, Obama tarafından getirilen sağlık yasasını gündeme getirmişti, ikinci rauntta ise adaylar adeta iki kutba ayrılırken aşırı sol eğilimli adaylar belirgin değişiklikler yapılması çağrısı yaptı. Ilımlı demokratlar ise, 'aşırıcıların' Trump’ın Demokratları ‘aşırılar’ olarak nitelendirme stratejisine oynadıklarını öne sürdü.
'ESRAR İÇİP İÇMEDİĞİ SORULDUĞUNDA BUNA GÜLDÜ'
Eski Kaliforniya Başsavcısı Kamala Harris, savcı olmaktan gurur duyduğundan ve savcı-başkan olacağından bahsetti.
Herris’e cevap veren Hawaii Senatörü Tulsi Gabbard ise, “Böyle çok fazla örnek var. Esrar ihlali nedeniyle bin 500'den fazla kişiyi hapse attı. Esrar içip içmediği sorulduğunda buna güldü” diyerek, eski başsavcıyı köşeye sıkıştırmaya çalıştı.
'ZENGİNLERİN CEHENNEMİNİ VERGİLENDİRECEĞİZ'
Washington Valisi Jay Inslee ise, Biden'in iklim planının ABD'yi fosil yakıtlardan hızlı bir şekilde kurtarmak için yeterli olmadığını iddia etti.
'BEYAZ BİR MİLLİYETÇİNİN BEYAZ SARAY'DA DAHA FAZLA DURMASINA İZİN VEREMEYİZ'
Adaylardan Julian Castro ise ABD Başkanı Donald Trump’a açıkça “Irkçı” dedi. Beyaz milliyetçiliği yürütmekle suçladığı Başkan Trump için, “Beyaz bir milliyetçinin Beyaz Saray'da daha fazla durmasına izin veremeyiz” sözleri dikkat çekti.
New York Senatörü Kirsten Gillibrand, seçilirse yapacağı ilk şeyin 'Oval ofisi çamaşır suyuyla yıkamak olacağını' söyledi.
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