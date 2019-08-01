ABD'den yeni duvar hamlesi: Zimbabve'ye 475 bin dolar fon aktarıldı

ABD'nin Meksika sınırında kurduğu duvara ilişkin tartışmalar sürerken, bir başka duvar haberi ise Zimbabve'den geldi. ABD'nin bu ülkede bulunan antik kent duvarının onarımı için 475 bin dolar fon verdiği öğrenildi.

ABD'nin göçmen akınına engel olma amacıyla Meksika sınırına duvar örme kararı hem siyasi hem de mali boyutuyla ülkede tartışma konusu olmuştu.

'Ayrımcılık' eleştirileri ve 25 milyar doları bulan maliyetiyle ABD Başkanı Donald Trump'a siyaseten 'pahalıya patlayan' duvar, ülkenin önemli gündem maddelerinden birini oluşturmaya devam ediyor.

Meksika sınır duvarına ilişkin tartışmalar devam ederken, ABD'ye ait yeni bir 'duvar' hamlesi bu sefer Zimbabve'den geldi.

Zimbabve'de bulunan Büyük Zimbabve Müzesi, ABD Kültürel Koruma Fonu'nun sağlayacağı 475 bin dolarla ülkede bulunan 11. yüzyıldan kalma antik kenti çevreleyen duvarın onarılacağını açıkladı.

Müze direktörlerinden Levemore Nyandima, Bloomberg'e yaptığı açıklamada "Çalışmanın bütün parası ABD Büyükelçisinin sağladığı fondan geliyor" ifadelerini kullandı.

Tadilattan geçirilecek yapı ise şu anda bakımsızlıktan ötürü otluk alana dönüşmüş durumda.

Restorasyon çalışması için verilen fonun ise öncelikle kent duvarını oluşturan taşlardaki bozulmanın tespit edilmesinde kullanılacağı öğrenildi.

Yapılacak hasar tespitinin ardından ise uzmanlar tarafından bölgenin restorasyonu gerçekleştirilecek.