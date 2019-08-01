Koalisyon, ABD'nin Tanf'ta Magavir Saura militanlarını eğittiğini doğruladı

Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nın 29 Temmuz'da gündeme getirdiği Magavir Saura militanlarına eğitim verilmesi konusunda ABD tarafından açıklama geldi.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyondan Sputnik'e yapılan açıklamada, "Koalisyonun Tanf bölgesindeki partneri Magavir Saura örgütü. Örgüt, IŞİD'in dizginlenmesi ve Tanf'taki çatışmalardan kaçınma bölgesinin güvenliğinin sürdürülmesi konusunda etkili olduğunu gösterdi" dendi.

Açıklamada, ABD'nin Tanf bölgesindeki koalisyon güçlerini eğitmeyi ve onlara danışmanlık vermeyi sürdüreceği kaydedildi.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Sergey Rudskoy, ABD'nin Tanf bölgesinde Magavir Saura militanlarını eğittiğini, eğitimden geçen militanların bir kısmının helikopterlerle Fırat'ın doğusuna nakledildiğini ifade etmişti.