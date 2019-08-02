Eski başkan aday adayının torunu Saoirse Kennedy Hill aşırı dozda uyuşturucudan öldü

Massachusetts'teki Cape Cod Hastanesi, Hill'in ölüm nedeniyle ilgili açıklama yapmadı.
Ancak Amerikan medyası, Hill'in aşırı dozda uyuşturucudan öldüğünü öne sürdü.
New York Times gazetesi, Boston'da iletişim öğrencisi olan Hill'in depresyon geçirdiğini iddia etti.
A granddaughter of Robert F. Kennedy died after suffering an apparent overdose at the Kennedy compound in Hyannis Port, Massachusetts https://t.co/ovE316wZOR— The New York Times (@nytimes) August 2, 2019
CBS Televizyonu ve New York Post gazetesi de haberlerinde aynı iddialara yer verdi.
AHEAD: New details in the death of Robert F. Kennedy's granddaughter.@CBSThisMorning is at the Kennedy compound as the family mourns the loss of the 22-year-old. pic.twitter.com/Sgfdu42ald— CBS News (@CBSNews) August 2, 2019
Hill, Robert ve Ethel Kennedy'nin kızı Courtney Kennedy'nin çocuğu.
KENNEDY AİLESİ'NDE TRAJEDİLER DİZİSİ
Sirhan, Robert F. Kennedy'yi "İsrail'e desteğinden dolayı" öldürdüğünü söylemişti.
Robert F. Kennedy'nin ABD Başkanı olan kardeşi John F. Kennedy de 1963'te Dallas'ta suikast sonucu öldürülmüştü.
20 yıl önce de John F. Kennedy'nin 38 yaşındaki oğlu John F Kennedy Jr, bir düğüne giderken kullandığı uçağın denize çakılması sonucu hayatını kaybetmişti.
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