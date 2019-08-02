Omar, kendisine karşı atılan "Onu geri gönder" sloganının mucidi Trump'ı trolledi

ABD Başkanı'nın "Geldiğiniz yere geri dönün" sözünden hareketle mitinglerinde atılan "Onu geri gönder" sloganının hedefindeki muhalif vekil, ırkçılıkla dalga geçti. Omar, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ile Afrika gezisinden görüntüler paylaşıp "Geri dönmekle kalmadık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Demokrat Parti'nin ilerlemeci kanadından göçmen kökenli dört kadın vekil Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley ve Rashida Tlaib'e "Geldiğiniz yere geri dönün" demesi, ülkedeki ırkçı söylemin yeni sloganı, muhaliflerin ise yeni espri malzemesi haline geldi.

ABD Başkanı'nın mitinglerinde "Onu geri gönder" diye tempo tutulurken, hedefteki Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Afrika gezisinden el ele görüntüler paylaşarak Trump'ı trolledi.

They said “send her back” but Speaker @SpeakerPelosi didn’t just make arrangements to send me back, she went back with me ✊🏽



So grateful for the honor to return to Mother Africa with the @TheBlackCaucus and commemorate The Year of Return! #Doorofreturn #Ghana pic.twitter.com/0yVBLcAEs5 — Ilhan Omar (@IlhanMN) August 1, 2019

Somali kökenli göçmen vekil, Instagram ve Twitter'dan diye "Onu geri gönder, demişler, ama Meclis Başkanı Pelosi beni geri göndermek için düzenleme yapmakla kalmadı, benimle birlikte geri geldi" diye yazdı.

Omar ile Pelosi, Amerika'daki köle ticaretinin 400. yıldönümü anmaları için bu hafta ABD Kongresi'nin Afrika'ya düzenlediği gezi kapsamında Gana'yı ziyaret etmişti.

ABD Başkanı geçen ay tweetlerde göçmen kökenli, beyaz olmayan dört kadın vekil için şunları söylemişti:

"Kendi ülkelerinin hükümetleri tam bir felaketken, daha da kötüsü dünyadaki her yerden daha yolsuz ve daha yetersizken, yeryüzünün en büyük ve güçlü milleti olan ABD halkına hükümetimizin nasıl yönetilmesi gerektiğini anlatıyorlar. Neden suça bulamış, tamamen çökmüş yerlerine geri dönüp düzeltilmesi için yardımcı olmuyorlar. Sonra dönüp nasıl yaptıklarını göstersinler. Buraların sizin yardımınıza fena halde ihtiyacı var."

Trump, 'seyahat düzenlemelerini ayarlamanın Pelosi'yi çok mutlu edeceğinden emin olduğunu' sözlerine eklemişti.

Sözkonusu muhalif vekiller olan Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Illhan Omar ve Ayanna Pressley ABD vatandaşı. Sadece Omar Somali'de doğdu ve içsavaştan kaçmak için ailesiyle birlikte henüz çocuk yaşta ABD'ye ulaştı. Diğer üçü ABD'de doğdu.

Tweetlerinin ırkçı olmadığını savunan Trump hakkında Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylama resmen kınama kararı çıktı. Bundan etkilenmiş gözükmeyen ABD Başkanı, bu kez siyah nüfuslu Baltimore ve kentin siyah vekili Elijah Cummings'i aşağılayan bir dizi tweet attı.