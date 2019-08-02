'ABD, INF'nin yasakladığı bir füzeyi test etmeye hazırlanıyor'

1987 yılında imzalanan INF'nin resmen sona ermesinin ardından Washington'un anlaşmanın şartlarına uymayan bir füzeyi deneyeceği basına yansıdı.

Associated Press'e konuşan ismi açıklanmayan bir üst düzey kaynak, yapılacak testin çok önemli olmadığını savunarak, Washington'un amacının Moskova'yı provoke etmek olmadığını belirtti.

Kaynak, "Zira ABD, 32 yıl boyunca anlaşmaya bağlı kaldı ve anlaşma kapsamında yasaklanan silahları etkili biçimde konuşlandırmak için yıllara ihtiyacı var" dedi.

ABD'nin INF'den çekilmesini eleştiren Rus Dışişleri, "Washington, çok ciddi bir hata yaptı. ABD, Rusya'nın sözde INF ihlalleri hakkındaki dezenformasyona dayanan bir propaganda kampanyası yürüterek INF'yle ilgili başa çıkılamaz bir kriz yarattı. Nedeni belliydi: ABD, INF'nın koyduğu kısıtlamalardan kurtulmak istiyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Anlaşmanın sona ermesi, ABD’nin Rusya’yı söz konusu anlaşma ile yasaklanan tipten yeni bir füze geliştirmekle suçlayıp INF’den çekilmesini izliyor. Nitekim suçlamaları reddeden Rusya da ABD’yi takiben anlaşmayı askıya almıştı.

INF, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını içeriyordu.

Söz konusu anlaşma, imzalandığı dönemde ‘Soğuk Savaş’ın sonunun başlangıcı’ olarak nitelendirilmişti.

INF, Rusya ile ABD’nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF’nin yenilenmeyip geçerliliğini kaybetmesi sonrası yürürlükte kalan tek anlaşma, Yeni START.

Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören Yeni START anlaşmasının geçerlilik süresi de 2021’de dolacak.