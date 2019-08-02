Pentagon, 'gözetleme balonlarını' test etmeye başladı

The Guardian'ın haberine göre, ilk testler Güney Dakota eyaletinden 25 adet sıcak hava balonunun uçurulmasıyla başladı ve bu balonlar, Minnesota, Iowa, Wisconsin ve Missouri eyaletlerini kapsayan bir alanda Illinois'e kadar 250 mil boyunca sürükleniyor.
Habere göre, 65 bin fit yüksekliğe kadar çıkabilen bu balonlar, günün her saatinde, her türlü hava koşulunda taşıtları takip etmek için tasarlanmış yüksek teknolojiye sahip birer radar taşıyor.
Aynı zamanda testlerin, Federal Haberleşme Komisyonu'ndan temmuz ayının ortasından eylül ayına kadar çalışma ruhsatı aldığı bildirildi.
Testler, Karayipler, Orta ve Güney Amerika'daki afet müdahale, istihbarat operasyonları ve güvenlik işbirliğinden sorumlu olan ABD Güney Komutanlığı tarafından yetkilendirildiği ifade edildi.
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