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23:57 02 Ağustos 2019
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    ABD'ye yürüyen göçmen konvoyu

    ABD, çoğunluğu Orta Amerikalı ve Kübalı 900 göçmeni Meksika'ya gönderdi

    © REUTERS /
    ABD
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    ABD hükümeti, çoğunluğu Orta Amerikalı ve Kübalı yaklaşık 900 göçmeni iltica başvuruları sonuçlanana kadar Meksika'ya gönderdi.

    Hükümet yetkilileri, iki hafta önce kapsamı genişletilen "Meksika'da Kal" programı çerçevesinde, 900 Orta Amerika ve Kübalı göçmenin Meksika'nın kuzeyindeki Tamaulipas eyaletinin Matamoros şehrine sevk edildiğini açıkladı.

    ABD'ye yürüyen göçmen konvoyu
    © REUTERS /
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    Puerta Mexico Köprüsü'nden Meksika'ya sevk edilen göçmenlerin yanı sıra yaklaşık 3 bin göçmen de Tamaulipas eyaletinde iltica başvurusu işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

    İltica kapsamındaki yasal işlemleri sonuçlanıncaya göçmenlerin Meksika sınırları içinde bulunması zorunlu.

    Bu arada, ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgede yaşanan şiddet ve kaçırılma olayları nedeniyle vatandaşlarını bölgeyi ziyaret etmemeleri konusunda uyardı. 

    Öte yandan, ülkeye gönderilen göçmenler için daha fazla barınak ve iş imkanı sağlayacaklarını duyuran Meksika hükümeti, dün ABD sınırındaki Juarez'de 3 bin 500 kişilik yeni bir barınma merkezi açmıştı. 

    Bu yılın ocak ayında başlayan "Meksika'da Kal" programı kapsamında ABD hükümetinin, 20 binden fazla mülteciyi iltica başvuruları sonuçlanana kadar beklemek üzere Meksika'ya gönderdiği ifade ediliyor.

    Orta Amerikalı göçmen kervanından 800-1000 kişilik bir grup, Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya ulaştı. Göçmenler, kentte ABD ile sınırı belirleyen duvarı adeta kuşatmaya aldı.
    © REUTERS / Jorge Duenes
    ABD'ye ulaşmak için Meksika'da bulunan göçmen sayısı yüzde 39 azaldı

    MEKSİKA SINIRINDAKİ GÖÇMEN KONVOYU

    Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu, geçen yıl aralık ayında Meksika topraklarında ilerleyerek, kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

    ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

    ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü. 

     

     

     

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    Etiketler:
    Göçmen krizi, Göçmen, Küba, Orta Amerika, Meksika, ABD
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