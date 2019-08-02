ABD'li yetkili: Güney Kore ile ortak tatbikatlar Kuzey'in füze testlerine rağmen devam ediyor

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, ABD'nin bu ay Güney Kore ile ortak askeri tatbikatlar yapmayı planladığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir yetkili, Güney Kore ile düzenlenecek ortak tatbikatlara ilişkin, "Haberdar olduğumuz ya da tasarladığımız planlarda herhangi bir düzenleme veya değişiklik yok" dedi.

İsmini açıklamayan yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada ağustos ayındaki tatbikatların geniş çaplı bir bilgisayar simülasyonlu bölüm içerebileceğini belirtti.

Yetkili tatbikatların, 'Kuzey Kore'nin füze testlerine rağmen devam edeceğini' vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin 'tanımlanamayan birden fazla füze' ateşlediğini bildirerek, füzelerin Kuzey Kore'nin doğusundaki Güney Hamgyong bölgesinden ateşlendiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Yonhap ajansına yaptığı açıklamada, ABD yetkililerinin 'Kuzey Kore'den füze atışı başlatıldığına dair haberlerin farkında' olduğunu ve konunun takip altına alındığını bildirmişti.

Kuzey Kore, geçtiğimiz hafta da Wonsan bölgesinden Japon Denizi'ne iki kısa menzilli balistik füze atışı gerçekleştirmişti.