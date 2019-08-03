ABD, Rusya’ya yeni yaptırım ilan etti

Yeni yaptırıma gerekçe olarak, Rusya’nın, ABD’nin “Kimyasal ve biyolojik silah kontrolü hakkında” kanunu kapsamında garanti sağlamaması gösterildi.

Geçtiğimiz mayıs ayında hazırlanan ve onay için Beyaz Saray ile Dışişleri Bakanlığı’na gönderilen kararnamenin, bugün ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalandığı bildirildi.

Skripal olayıyla ilgili ilk yaptırım paketi geçtiğimiz yılın 27 Ağustos günü uygulanmıştı.

İkinci pakette, kanunların öngördüğü 6 yaptırım seçeneğinden en az üçünün ABD Başkanı tarafından uygulanması talep ediliyordu. Beyaz Saray sitesinde yer alan bilgiye göre Trump, şu iki seçeneği uygulamaya karar verdi:

- Uluslararası finans kuruluşlarının Rusya’ya kredi, finansal ya da teknik destek vermesinin engellenmesi.

- ABD bankalarının, Rusya hükümetine, gıda ya da diğer tarımsal ürünlerin satın alınması dışında kredi vermesinin yasaklanması.

RUSYA: ÜZÜCÜ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, “Rus-Amerikan ortaklığı denilen şeyin kalıntılarının, Rusya ile ilişkileri yalnızca ABD içindeki politik mücadelede araç olarak kullananların talepleri yüzünden kurban edilmesi üzücü” diye açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise yeni yaptırımların şaşkınlık yaratmadığı ifade edildi.