'Trump 2020 seçimlerine kadar Afganistan'daki tüm ABD askerlerini geri çekmek istiyor'

ABD'de Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine kadar ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini geri çekmek istediği iddia edildi. Ayrıca, ABD ile Taliban'ın üzerinde görüşmeleri sürdürdüğü taslak anlaşmada, Afganistan'da görev yapan binlerce ABD askerinin geri çekilmesinin planlandığı ortaya çıktı.

Amerikan NBC kanalına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen 5 yetkili, ABD Başkanı Trump'ın 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine kadar Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlanmasını istediğini bildirdi.

Yetkililer, söz konusu talebin 2020 Kasım ayına kadar gerçekleştirilmesinin zor olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan, Washington Post'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD ile Taliban arasında varılması planlanan taslak anlaşmaya göre Trump yönetiminin, ateşkes ve El Kaide'den vazgeçilmesi dahil Taliban'ın vereceği ödünler karşılığında binlerce ABD askerini Afganistan'dan çekmeyi planladığı belirtildi.

'AFGANİSTAN'DAKİ ABD ASKERLERİNİN 14 BİNDEN 8-9 BİNE DÜŞÜRÜLMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR'

Taliban'ın Afganistan hükümeti ile doğrudan geniş kapsamlı barış anlaşması müzakere etmesini şart koşan taslak anlaşmayla Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısının 14 binden 8 ila 9 bine düşürülmesi öngörülüyor.

Taslak anlaşmanın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban arasında aylardır süregelen görüşmelerin ardından biçimlendiği ve son şeklini, Afganistan'da eylül ayında yapılacak cumhurbaşkanı seçiminden önce alabileceği belirtildi.

ABD'Lİ YETKİLİ 'ANLAŞMANIN YÜZDE 80-90'I TAMAMLANDI' DEDİ, TALİBAN 'ÜMİTLİYİZ' İFADESİNİ KULLANDI

Adının açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, taslak anlaşmanın yüzde 80 ila 90'ının tamamlandığını belirtirken, Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahid, "Ümitliyiz. İşler, bir dönüm noktası yaşanacağı yönünde ümit verici görünüyor. Umarız herhangi bir engel olmaz ama aynı zamanda bu Amerikalıların ciddiyetine bağlı." ifadesini kullandı.

Bazı ABD'li ve Afgan yetkililer ise Taliban'ın güvenilirliğini ve ABD'nin Taliban liderlerinin bu koşullara uyduğunu nasıl doğrulayacağını sorgulayarak anlaşmaya şüpheyle yaklaşıyor. Kabul edilmesi halinde taslak anlaşmanın, Afganistan'daki savaşı sona erdirme konusunda atılacak en önemli adımlardan biri olacağı da ifade ediliyor.

Adlarının açıklanmasını istemeyen Afgan hükümet yetkilileri ise taslak anlaşmanın, ABD askerlerinin sayısının azaltılmasını kapsayacağını, öte yandan sayının ve takvimin ne olduğu konusunda bilgi sahibi olmadıklarını bildirdi.

Pentagon'a göre, Afganistan'da savaşın başladığı 2001 yılından bu yana 2 bin 400 ABD askeri öldü, 20 binden fazlası yaralandı.

Taliban'ın Katar'daki siyasi ofis sözcüsü Süheyl Şahin, müzakerelerin bir sonraki turunda ABD ile Taliban arasında anlaşma sağlanabileceğini açıklamıştı.

ABD'NİN AFGANİSTAN ÖZEL TEMSİLCİSİ: TALİBAN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPARSA BİZ DE YAPARIZ

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad da önceki gün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, anlaşmaya varılma ihtimalinden bahsetmişti. Halilzad, "Eğer Doha'da Taliban kendi payına düşeni yaparsa biz de kendi üzerimize düşeni yaparız. Böylece aylarca üzerinde çalıştığımız anlaşmayı sonuçlandırırız." ifadelerini kullanmıştı.

I’m off to Doha, with a stop in Islamabad. In Doha, if the Taliban do their part, we will do ours, and conclude the agreement we have been working on. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) July 31, 2019

​Afganistan'ın Barış İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, Doha'da düzenlenecek Afganlar arası barış görüşmeleri için 15 kişilik heyetin hazırlandığı duyurulmuştu.

Katar'da ABD ile Taliban arasında son 9 ayda 7 kez görüşme gerçekleşti.