Trump: Rusya ile iyi ilişkiler kurmanın önündeki engel ortadan kalktı

Basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trump, daha önce Rusya ile iyi ilişkiler kurmanın önünde engel oluşturan, eski Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in Trump’ın Rusya ile ilişkisini ve bu ilişkinin aday olduğu 2016 seçimlerindeki etkisini araştırarak 22 ay boyunca yürüttüğü soruşturmanın artık ‘ölü’ olduğunu söyledi.

Rusya ile ilişkilerin sorulduğu Trump, “İlişkilerimizin iyi olduğu düşüncesindeyim. Biz (Rusya ile) ilişkilerimizin iyi olması için uğraş veriyoruz. Şimdi artık ölü olan cadı avının sürdüğü ortamda bunu yapmak çok zordu” açıklamasında bulundu.

Trump, ‘cadı avı’ ifadesi ile genellikle eski FBI Başkanı ve Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in Trump’ın Rusya ile ilişkisini ve bu ilişkinin aday olduğu 2016 seçimlerindeki etkisini ortaya çıkarmak için 22 ay boyunca yürüttüğü soruşturmayı kastediyor.

Mueller, ABD Temsilciler Meclisi’ne verdiği ifadede Rusya'nın 2016’daki başkanlık seçimlerine sistematik şekilde müdahale ettiğini iddia etmiş ancak “Trump’ın Ruslarla suç teşkil edecek şekilde bir komplo içinde olduğuna ilişkin yeterli delil bulamadıklarını” söylemişti.