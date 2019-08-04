ABD'de 24 saat dolmadan ikinci saldırı: Çok sayıda insan vuruldu

ABD’de ikinci bir silahlı saldırı daha meydana geldi. Ohio eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda insanın vuruldu belirtildi.

ABD’nin Texas eyaletindeki bir AVM’de düzenlenen ve 20 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının birkaç saat sonrasında, Ohio eyaletindeki Dayton şehrinin Oregon bölgesinde ikinci silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel medya, çok sayıda kişinin vurulduğunu duyurdu. Henüz ölü ya da yaralı sayısı bilinmezken; saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiği iddia edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği duyuruldu.

Saldırı sonrası çekim yapan kişinin "Her yerde ölü insanlar var" dediği duyuldu.

Video captures sound of gunfire in Dayton, Ohio's Oregon District; second eyewitness video shows aftermath of mass shooting where 7-10 people were killed and several more injured early Sunday morning. [Warning: Some may find video disturbing] pic.twitter.com/ahU7gxBB32 — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) August 4, 2019

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