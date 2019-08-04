Chicago'da düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda en az 9 kişi yaralandı

Chicago Sun-Times gazetesinin haberine göre olay, kentin batı yakasındaki Douglas Park'ta, kimliği belirlenemeyen silahlı bir kişinin siyah bir Chevrolet Camaro'dan ateş açmasıyla gerçekleşti.
Diğer yandan olaydan saatler sonra, birkaç blok ötedeki ayrı bir silahlı saldırıda iki kişinin yaralandığı bildirildi.
Better photos happened at a outdoor gathering at Douglas Park near the playground. #Chicago #ChicagoScanner pic.twitter.com/b9WFoIwhD2— Tyler LaRiviere (@TylerLaRiviere) August 4, 2019
Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.
PHOTOS: 7 wounded in shooting near Douglas Park playground, read more @Suntimes here, https://t.co/dh0CNWHjqJ. #Chicago #ChicagoScanner pic.twitter.com/EXDjmMjsRw— Tyler LaRiviere (@TylerLaRiviere) August 4, 2019
ABD'nin Teksas eyaletinde dün gece El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.
Bugün ise Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin öldüğü bildirilmişti.
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