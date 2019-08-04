Chicago'da düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda en az 9 kişi yaralandı

ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda en az 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Chicago kentindeki bir parkta düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı.

Chicago Sun-Times gazetesinin haberine göre olay, kentin batı yakasındaki Douglas Park'ta, kimliği belirlenemeyen silahlı bir kişinin siyah bir Chevrolet Camaro'dan ateş açmasıyla gerçekleşti.

​Diğer yandan olaydan saatler sonra, birkaç blok ötedeki ayrı bir silahlı saldırıda iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Better photos happened at a outdoor gathering at Douglas Park near the playground. #Chicago #ChicagoScanner pic.twitter.com/b9WFoIwhD2 — Tyler LaRiviere (@TylerLaRiviere) August 4, 2019

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde dün gece El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

Bugün ise Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin öldüğü bildirilmişti.