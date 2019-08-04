ABD'deki saldırılar sonrası New York'ta güvenlik önlemleri arttırıldı

New York Polis Departmanı (NYPD), alışveriş merkezleri ve şehrin işlek yerlerinde ek önlemler aldı. Polis, kente karşı doğrudan tehdit olmadığını belirtse de kalabalık yerler ve toplu ulaşım noktalarına ek olarak güvenlik görevlileri yerleştirildi.
NYPD'den yapılan açıklamada, "Düşüncelerimiz ve dualarımız, Teksas ve Ohio’daki korkunç olaydan etkilenenler için. New York’a yönelik belirgin ve güvenilir bir tehdit bulunmamakladır. Vatandaşlarımızın güvenliği açısından dikkatli bir şekilde ilave ek tedbirler alınmıştır. Lütfen alanlarda fazladan polis varlığı görürseniz korkmayın" ifadeleri yer aldı.
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