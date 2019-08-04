Ivanka Trump: Nefret, terör ve şiddet eylemlerini reddederek seslerimizi yükseltmeliyiz

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve Beyaz Saray Başdanışmanı Ivanka Trump yaptığı açıklamada, "Nefret, terör ve şiddet eylemlerini reddederek seslerimizi yükseltmeliyiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve Beyaz Saray Başdanışmanı Ivanka Trump, ABD’deki silahlı saldırıların ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Ivanka Trump paylaşımında, "Anlamsız yaşam kaybının yasını tutarken ve mağdurlara ve sevdiklerine övgüde bulundukça, bu tuhaf ve korkakça nefret, terör ve şiddet eylemlerini reddederek seslerimizi yükseltmeliyiz. Tanrı, El Paso ve Dayton halkını, kurbanlarını ve onların ailelerini şefkatli kollarıyla sarsın" ifadelerini kullandı.

As our nation mourns the senseless loss of life in El Paso, Texas and Dayton, Ohio and prays for the victims and their loved ones, we must also raise our voices in rejection of these heinous and cowardly acts of hate, terror and violence. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 4, 2019

Teksas eyaletinin El Paso ve Ohio eyaletinin Dayton şehrinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 29 kişi hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla kişi de yaralanmıştı.