Trump, silahlanma tartışmasını fırsat bildi: 'Daha sıkı kontrol' dedi, göç reformuna bağladı

Saldırıların ardından ABD bireysel silahlanmayı tartışırken, Başkan Donald Trump, silah satın alacak kişilerin geçmişlerinin çok daha detaylı bir şekilde sorgulamasını sağlayacak bir yasa konusunda senatörlere çağrıda bulundu. Ancak ‘bilindik fobisini’ es geçmeyen Trump, bu yasanın göçmen reformuyla birleştirilmesini istedi.

ABD kamuoyu, sadece 24 saat içinde yaşanan ve 29 kişinin ölümüne neden olan saldırıların ardından bireysel silahlanma tartışmalarını tekrar açtı.

Bu konuda gözler Beyaz Saray’a çevrilirken, ABD Başkanı Donald Trump, silah satın almak isteyen kişilerin daha sıkı bir geçmiş ve sabıka sorgulamasından geçirilmesini sağlayacak bir yasanın yapılması gerektiğini savundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, “Teksas El paso ve Ohio Dayton’da yaşamnı yitirenlerin beyhude yere ölmesine izin veremeyiz. Aynı şey, ciddi bir şekilde yaralananlar için de geçerli. Onları ve onlardan öncekileri asla unutamayız. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bir araya gelmeli ve güçlü bir geçmiş sorgulamasını hayata geçirmeli” ifadelerini kullandı.

Konuyu göçmenlere getiren Trump, “Belki bu düzenleme umutsuzca ihtiyaç duyulan göç reformuyla birleştirilebilir” dedi.

....this legislation with desperately needed immigration reform. We must have something good, if not GREAT, come out of these two tragic events! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

​MEŞHUR 'FAKE NEWS' GÖNDERMESİ: SAHTE HABERLER KÖRÜKLÜYOR

Medyanın da ülke güvenliği konusunda büyük bir rolü olduğunu söyleyen Trump, sık sık kullandığı "Fake News" (yalan haber) sözüne de gönderme yaptı.

Sahte haberlerin öfke ve hiddete katkıda bulunduğunu savunan Trump, “Haberlerin kapsamı adil, dengeli ve önyargısız olmaya başlamalı, aksi takdirde bu berbat problemler çok daha kötü bir hal alır” dedi.

The Media has a big responsibility to life and safety in our Country. Fake News has contributed greatly to the anger and rage that has built up over many years. News coverage has got to start being fair, balanced and unbiased, or these terrible problems will only get worse! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

​Teksas El Paso’da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen saldırıda 20 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi de yaralandı. Saldırganın göçmen karşıtı bir manifesto yayınlamış olmasını göz önünde bulunduran yetkililer, saldırının ırkçı nitelikte olabileceğini belirtti.

Ohio eyaletindeki Dayton kentinde bir barın önünde gerçekleşen ikinci bir saldırıda ise 9 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi de yaralandı. Ancak saldırganın gerekçesi henüz aydınlatılmadı.