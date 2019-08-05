ABD'den Suriye'nin kuzeydoğusuna operasyonu önlemek için son teklif: Ankara'nın zaten reddettiği kısıtlı güvenli bölge

Washington Post'a göre ABD heyetinin bugün Ankara'da sunacağı teklifin içeriği 'Kürt savaşçıların çekildiği 15 km derinliğinde, 140 km uzunluğunda bir şeritte ortak ABD-Türkiye askeri operasyonuyla güvenliğin sağlanması'. Daha önce bu teklifi yeterli bulmayarak reddetmiş Ankara'nın iki hafta içinde harekatı başlatmasının beklendiği ifade edildi.

Ankara Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) bulunmadığı 'güvenli bölge' konusunda anlaşama sağlanamazsa yeni bir harekatın işaretini verirken, Washington Post gazetesi görüşmeleri Amerikan tarafından aktardı. "ABD Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'yi işgalini durdurmak için son dakika çabasına girdi" başlıklı haberde, on binlerce askeri sınıra yığan Ankara'nın harekatı iki hafta içinde başlatmasının beklendiği ifade edildi.

Karen DeYoung, Souad Mekhennet ve Louisa Loveluck imzalı haberde, ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir heyetin bugün Ankara'daki toplantıda Amerikalı yetkililerin tabiriyle 'Türkiye'nin endişelerine cevap vermek için son bir teklif' sunmayı planladığı belirtildi.

'İLKİN ÜÇTE BİRİ TEMİZLENECEK'

Habere göre teklifin içeriği 'Türkiye-Suriye sınırının güneyinde Kürt savaşçıların çekildiği 15 km derinliğinde ve 140 km uzunluğunda bir şeritte ortak ABD-Türkiye askeri operasyonuyla güvenliğin sağlanması'. Bunun için 'ABD ve Türk orduları, Fırat Nehri ile Irak arasında uzanan kuzeydoğu sınırının ortadaki üçte birlik diliminde Kürt tahkimatlarını yıkacak ve ortak devriye gezecek'. Geri kalan üçte ikilik dilim daha sonra temizlenecek.

'EN AZ 30 KM DERİNLİĞİNDE TEK BAŞINA KONTROL'

"Daha önce bu parametreleri reddetmiş olan Türkiye, 15 yerine en az 30 km derinliğinde bir alanda ısrar ederek burayı tek başına kontrol etmek istiyor" bilgisini paylaşan gazete şöyle dedi:

'TÜRKİYE'DEKİ SIĞINMACILAR YERLEŞTİRİLECEK'

"Türk hükümeti, aynı zamanda, Türkiye'de yaşayan 3.6 milyondan fazla Suriyeli sığınmacının bazısının güvenli dönüşüne imkan sağlayacak alanlar oluşturmak peşinde."

"ABD'li, Türk, Kürt ve Avrupalı yetkililere göre bu Türkiye'nin ilk işgal tehdidi değil, ama bu kez tehdit gerçek ve acil" diye yazan gazete, şöyle devam etti:

'TRUMP YÖNETİMİ YPG'Yİ KORUMAK İÇİN MÜDAHALE EDEMEZ'

"Türkiye ABD'nin yalvarıp yakarmasını reddederse, Trump yönetimi açıkça ifade etti ki, Kongre'nin verdiği yetkilier Kürt savaşçıları korumak için müdahale etmesine imkan vermiyor."

"YPG, DSG denilen, ABD tarafından donatılıp eğitilen 60 bin kişilik bir orduya hakim" değerlendirmesi yapılarak, Washington ile Ankara arasında ikincisinin Rus S-400'leri almasından ve bu yüzden F-35'e katılımının iptal edilmesinden kaynaklanan ayrı bir ihtilaf olduğu hatırlatıldı.

DSG: IŞİD'Lİ ESİRLER KAÇAR

'Kürtlerin ise Türkiye'yle savaşmaları halinde Suriye'nin doğusunda IŞİD'lileri esir tuttukları hapishaneleri koruyamayacakları uyarısını yaptığı' kaydedildi.

Washington Post, Kamışlı'da PYD'nin çatı örgütü TEV-DEM Diploması Komitesi Sorumlusu Aldar Xelil (Halil) ile görüştü.

'KÜRTLER SINIRDAN 5 KM ÇEKİLMEYİ KABUL ETTİ'

"Ya Türklerle savaşırız ya da esirlere gardiyanlık ederiz, ama ikisini birden yapamayız... Hapishanelerde tutulan IŞİD üyeleri savaş çıktığını ve Türkiye'nin saldırdığını görürse duvarları yıkıp kaçar" diye konuşan Xelil (Halil), ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Kenneth F. McKenzie Jr. tarafından ziyaret edilen Kürt güçlerin sınırdan 5 kilometre geri çekilme konusunda ABD ile anlaştığını anlattı.

XELIL: TÜRK ORDUSUNU YENEMEYİZ

Washington Post, "Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürt yönetimi Türkiye ile savaşa hazırlanıyor. Sınır kasaba ve kentlerinde tüneller kazılıyor, evler sığınaklara çevriliyor, yeraltında sahra hastaneleri kuruluyor" manzarasını çizerken, Xelil (Halil), "Türk ordusuna karşı zafer kazanmak gibi bir yanılsama içinde değiliz. Girerlerse bölgemiz mahvolur" dedi.

Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.