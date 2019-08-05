Afrikalı delegelere 'maymun' dediği ortaya çıkan Reagan'ın kızı: İfadeler çirkin ama onu affedin

ABD’nin eski başkanlarından Ronald Reagan'ın kızı Patti Davis, babasının Afrikalı delegelere yönelik 'maymunlar' ve 'yamyamlar' şeklindeki ırkçı sözlerinin çirkin olduğunu söyledi ancak yine de affedilmesi gerektiğini savundu.

Washington Post gazetesi için bir yazı kaleme alan Patti Davis, “Kaydedilen o telefon görüşmesinde babamın söylediği sözler için hiçbir savunma, rasyonelleştirme, uygun açıklama olamaz” ifadelerini kullandı.

Davis, şöyle devam etti; “Babamın Nixon'la yaptığı görüşmede kullandığı kelimeler, çirkinlikten başka bir şekilde yorumlanamaz. Bu da durumu daha acı verici kılıyor. Eğer bu sözleri duymasaydım da alıntı olarak okusaydım, uydurma olduğunu söyleyebilirdim. Çünkü ondan bu tarz şeyleri hiç duymadım. İşin doğrusu biz büyürken ailemde dar kafalılık ve ırkçılık kaçınılması gereken zehirli, kötü inançlar olarak anılırdı. O gün telefondaki adamı size anlatamam. Benim tanıdığım adam değildi.”

Mirasın karmaşık bir şey olduğunu söyleyen ve yargıda bulunmak isteyen insanların tüm bir geçmişe bakmasını isteyen Davis, babasının affedilmesini de talep etti.

Ronald Reagan'ın Tayvan’ın BM üyeliğinden çıkarılması yönünde oy veren Afrikalı delegelere yönelik ırkçı ifadeler kullandığı bir ses kaydı ortaya çıkmıştı.

Reagan, 1971’de Kaliforniya valisiyken ABD Başkanı Richard Nixon ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Şu Afrika ülkelerinden gelen maymunlara bakıyorum da, lanet olsun onlara. Ayakkabı giymekten bile rahatsız oluyorlar" ifadelerini kullanıyor. Nixon’ın da gülerek karşılık verdiği duyuluyor.

TEK IRKÇI ÇIKIŞI DEĞİL

Ancak Patti Davis’in iddiasının aksine bu sözler babası Ronald Reagan’ın tek ırkçı çıkışı değil.

Reagan, 1966 yılında valilik kampanyası sırasında, “Eğer bir kişi zencilere veya diğerlerine karşı evini kiralarken ya da satarken ayrımcılık yapmak istiyorsa, bu onun hakkıdır” demişti.

Reagan ayrıca siyah kadınların ‘tembel ve savurgan yaşam tarzlarını sürdürmek için vergi mükelleflerinin dolarlarını suiistimal ettiğini’ savunmuştu.

Tarihçiler de Reagan’ın başkanlığı süresince beyaz olmayan insanlara karşı izlediği politikanın ırkçı olduğunu savunuyor.