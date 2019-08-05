Trump: Irkçılığı, beyaz ırkın üstünlüğü savunanları kınamalıyız, daha sıkı silah kontrolü yasaları çıkarmalıyız

ABD'de bir haftada ateşli silahlarla işlenen üç katliam karşısında sessiz kalmakla eleştirilen Başkan Donald Trump'tan ırkçılığı kınayan, ancak silah kontrolünde büyük değişiklik getirmeyen açıklamalar geldi.

Teksas ve Ohio'da 29 can alan ve onlarcasını yaralayan katliamların altından beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlar çıkarken attığı tweetlerde bu saldırıları terörizm diye nitelememiş bulunan Başkan Donald Trump, 'yeterince kınamadığı' eleştirileri üzerine Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

'Tüm Amerikalıların ırkçılığı, beyaz ırkın üstünlüğü savunuculuğunu ve bağnazlığı kınamak zorunda olduklarını' söyleyen Trump, "Bu uğursuz ideolojiler yenilgiye uğratılmak zorunda" dedi.

"Nefretin Amerika'da yeri yok. Nefret zihinleri çarpıtıyor, yürekleri mahvediyor ve ruhları yiyip bitiriyor" diye devam eden Trump, zarar verme potansiyeli bulunan silah sahibi kişilere karşı 'kırmızı bayrak' yasasını desteklediğini duyurdu.

'Kırmızı bayrak' denilen silahlı şiddeti önleme yasası, polise ya da aile üyelerine, kendine ya da diğerlerine tehlike oluşturabileceği gerekçesiyle bir kişinin ateşli silahlarına geçici olarak el konulması için mahkemeye başvurma yetkisi tanıyor.

Trump, katliam ya da nefret suçu işleyenlere ölüm cezası verilmesini de önerdi.

Zihinsel rahatsızlığı olan bireylerin daha iyi belirlenebilmesi için akıl sağlığıyla ilgili yasalarda reform çağrısı da yapan Trump, Adalet Bakanlığına katliam düzenlemelerinden önce silahlı saldırganların saptanabilmesi için yerel yetkililer ve sosyal medya ile işbirliği içinde çalışma talimatı verdiğini belirtti.

Silah lobisiyle işbirliği içinde koltuğa oturup başkanlık yapan Trump, silahlı saldıırılardan internet, sosyal medya ve şiddet içerikli video oyunlarını da sorumlu tutarak bunların insanların radikalleşmesini kolaylaştırdığını savundu.

ABD Başkanı, konuşmasının ardından attığı tweette, konuyu gene göçmenlere getirip silah yasalarının sıkılaştırılmasının göç reformu şartına bağlanmasını savundu.