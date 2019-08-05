BM, Teksas'taki silahlı saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Teksas eyaletinde hafta sonu yaşanan ve 21 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdi ve kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre Guterres, Teksas'taki ve Ohio eyaletinin Dayton kentindeki silahlı saldırıları kınadı.

Guterres, nefret, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve her türlü ayrımcılıkla mücadele için birlikte çalışılması gerektiğini ifade etti.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde hafta sonu düzenlenen silahlı saldırıda 21 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

Bu saldırıdan saatler sonra Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.