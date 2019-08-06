Venezüella'nın ABD'deki tüm varlıkları donduruldu

Beyaz Saray, Trump'ın imzasıyla yayımlanan Venezüella ile ilgili başkanlık kararnamesini kamuoyu ile paylaştı.
‘Venezüella Devletinin Varlıklarının Dondurulması’ başlığıyla yayımlanan kararnamede, "Venezüella’nın ABD'deki tüm mal varlıkları ve bu varlıklara dahil olan çıkarları bloke edilmiştir; bunlar transfer edilemez, ihraç edilemez, geri çekilemez ya da ticareti yapılamaz" ifadelerine yer verildi.
Venezüella yönetimini ‘ekonomik bir blokaj’ altına alacağı belirtilen adımla Trump yönetimi, ABD'den Caracas'la yapılabilecek ekonomik işlemlerin önünü tamamen kesmiş oldu.
Geçen hafta ABD Başkanı Trump, Venezüella'ya blokaj veya karantina uygulayabileceğini söylemişti.
ABD yönetimi, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu meşru görmeyen, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhaliflere açık destek veriyor.
ABD, tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezüella'yı birçok kez askeri müdahaleyle tehdit etmişti.
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