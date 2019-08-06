Obama'dan Trump'a üstü kapalı mesaj: Nefreti besleyen, ırkçılığı normalleştiren liderleri reddedin

Bu söylemin yeni olmadığını belirten Obama, Yahudi Soykırımı’ndan Ruanda’ya ve Balkanlara kadar yaşanan her insani trajedinin temelinde bunun yattığını söyledi.
Bu dilin ne siyasette ne de kamusal hayatta yeri olmadığını vurgulayan Obama, “Her din, ırk ve siyasi partiden gelen, çoğunluğu oluşturan iyi niyetli Amerikalıların bunu açıkça, tartışmasız bir şekilde söylemesinin zamanı geldi” ifadelerini kullandı.
August 5, 2019
İSİM VERMEDİ AMA...
Eski Başkan eleştirilerinde isim vermedi ancak bu çıkışı, Donald Trump'ın göç karşıtı söyleminin şiddeti körüklediğine dair eleştirileri reddetmesinin ardından geldi.
Saldırıların ardından Trump, nefreti ve beyazların üstünlüğünü savunanları kınadı. Ancak Trump silah satın almak isteyen kişilerin daha sıkı bir geçmiş ve sabıka sorgulamasından geçirilmesini sağlayacak bir yasanın yapılması gerektiğini savunsa da bu yasanın göçmen reformuyla birleştirilmesini isteyerek yine ırkçı yaklaşımını ortaya koydu.
SİLAH YASALARI İÇİN 'BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI' DEMİŞTİ
Barack Obama da iki dönem devam eden başkanlığı süresinde silah satışlarını kısıtlamak için girişimlerde bulunmuş ancak başarı sağlayamamıştı.
Obama daha önce silah kontrol yasalarını hayata geçirememesini, ‘başkanlığı boyunca yaşadığı en büyük hayal kırıklığı’ şeklinde nitelemişti.
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