Obama'dan Trump'a üstü kapalı mesaj: Nefreti besleyen, ırkçılığı normalleştiren liderleri reddedin

Twitter hesabından bir açıklama yayımlayan Barack Obama, " Liderlerimizin ağzından çıkan, korku ve nefret iklimini besleyen, ırkçı düşünceleri normalleştiren dili doğruca reddetmeliyiz. Bizim gibi görünmeyen insanları şeytanlaştıran, göçmenler de dahil olmak üzere diğer insanların yaşam tarzımızı tehdit ettiğini ima eden, bazı insanlara 'insan altı' diyen veya Amerika'yı sadece belli tip insanlara ait gören liderleri reddetmeliyiz" dedi.

Bu söylemin yeni olmadığını belirten Obama, Yahudi Soykırımı’ndan Ruanda’ya ve Balkanlara kadar yaşanan her insani trajedinin temelinde bunun yattığını söyledi.

Bu dilin ne siyasette ne de kamusal hayatta yeri olmadığını vurgulayan Obama, “Her din, ırk ve siyasi partiden gelen, çoğunluğu oluşturan iyi niyetli Amerikalıların bunu açıkça, tartışmasız bir şekilde söylemesinin zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

​İSİM VERMEDİ AMA...

Eski Başkan eleştirilerinde isim vermedi ancak bu çıkışı, Donald Trump'ın göç karşıtı söyleminin şiddeti körüklediğine dair eleştirileri reddetmesinin ardından geldi.

ABD'de Texas ve Ohio'da cumartesi günü gerçekleşen iki silahlı saldırıda 31 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıların ardından Trump, nefreti ve beyazların üstünlüğünü savunanları kınadı. Ancak Trump silah satın almak isteyen kişilerin daha sıkı bir geçmiş ve sabıka sorgulamasından geçirilmesini sağlayacak bir yasanın yapılması gerektiğini savunsa da bu yasanın göçmen reformuyla birleştirilmesini isteyerek yine ırkçı yaklaşımını ortaya koydu.

SİLAH YASALARI İÇİN 'BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI' DEMİŞTİ

ABD’de yıllardır süren bireysel silahlanma tartışmaları bu saldırılarla tekrar alevlendi.

Barack Obama da iki dönem devam eden başkanlığı süresinde silah satışlarını kısıtlamak için girişimlerde bulunmuş ancak başarı sağlayamamıştı.

Obama daha önce silah kontrol yasalarını hayata geçirememesini, ‘başkanlığı boyunca yaşadığı en büyük hayal kırıklığı’ şeklinde nitelemişti.