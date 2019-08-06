ABD'den vize muafiyeti konusunda yeni düzenleme

ABD, vize muafiyeti uyguladığı 38 ülkenin vatandaşlarına yönelik yeni düzenlemeler getirdi.
Açıklamada, "İran, Irak, Kuzey Kore, Sudan, Suriye, Libya, Somali ve Yemen'e 1 Mart 2011'de ya da sonrasında seyahat eden veya orada bulunan VWP (vatandaşlarına vize muafiyeti tanınan) ülkelerinin vatandaşları artık program kapsamında ABD'ye seyahat edemeyecek ya da kabul edilmeyecek" ifadeleri yer aldı.
Söz konusu 38 ülke şöyle sıralanıyor:
"Andorra, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brunei, Şili, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, San Marino, Singapur, Slovakya, Slovenya, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan ve İngiltere."
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