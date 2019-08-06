Kayıt
15:14 06 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Facebook, 51. Bölge'yi basmaya hazırlanan ABD'lilerin etkinlik sayfasını kapattı: Zuckberg bir uzaylı

    © AFP 2019 / David Becker
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 73

    Kamuoyundan sır gibi saklanan Nevada Çölü’ndeki 51. Bölge adlı üsse baskın düzenlemeye hazırlanan ABD’lilerin örgütlendiği etkinlik sayfası Facebook tarafından kapatıldı. Ama bu sadece katılımcıların ‘uzaylılar’ konusundaki azmini yeniden canlandırdı.

    Bira
    © AFP 2019 / FRED TANNEAU
    51. Bölge'yi basmayı planlayan vatandaşlara destek büyüyor: Dışarı çıkan uzaylılara bedava bira
    Facebook, ‘51. Bölgeyi basın, hepimizi durduramazlar’ adlı etkinlik sayfasını, ‘topluluk standartlarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle kapattı. Organizatörler tarafından oluşturulan yedek sayfanın da silindiği belirtildi.

    Ancak bu hamle ‘baskıncıların’ konuyu sosyal medyada daha yüksek sesle dile getirmesine neden oldu.

    Reddit üzerinden tekrar bir araya gelen grubun bazı üyeleri yasakla ilgili teorilerini paylaşırken, bazıları da Twitter’da 51. Bölge baskınına dair paylaşım yağmuruna imza attı.

    Pek çok kullanıcı Facebook CEO’su Mark Zuckberg için, “O da 51. Bölge’den gelen bir uzaylı ve bunu bilmemizi istemiyor” görüşünü paylaştı.

    ​Pek çok kişi ise artık baskın günü ve saatinin herkes tarafından bilindiğini vurgulayarak etkinliğin gerçekleşmesinde bir sorun yaşanmayacağını belirtti.

    Bazı kullanıcılar ise, “Facebook sanırım Streisand etkisinden (saklanmaya veya sansürlenmeye çalışılan bir bilginin genellikle internet aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşması) bihaber” yorumunu yaptı.

    © AP Photo / Laura Rauch
    ABD'den 51. Bölge'yi basmak için örgütlenen vatandaşlara uyarı: Ordu hazır bekliyor
    ABD’de geçen ay Facebook’ta ‘51. Bölgeyi basın, hepimizi durduramazlar’ adıyla bir etkinlik açıldığı ortaya çıkmıştı.

    Buna göre, 20 Eylül’de ordunun onlarca yıl boyunca varlığını inkâr ettiği, içinde uzaylıların bulunduğuna inanılan 51. Bölge’ye  baskın düzenlenmesi öngörülüyor.

    Etkinlik sayfası kısa süre içinde inanılmaz ilgi çekerken, 2 milyondan fazla kişi baskına katılacağını duyurdu.

    Yerel işletmeciler, şimdiden yakınlardaki tüm otellerin dolduğunu belirtiyor.

    İlgili konular:

    ABD’nin gizli üssü böyle görüntülendi
    ABD'nin Nevada eyaletindeki 51. Bölge'de 'UFO' görüntülendi
    ABD’de 850 bin kişi 51. Bölge’yi basmaya hazırlanıyor
    Etiketler:
    Facebook, Baskın, Uzaylı, 51. Bölge, Nevada Çölü, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    THY'nin yeni ekip kıyafetleri tanıtıldı
    THY'nin yeni ekip kıyafetleri tanıtıldı
    Karikatür
    Guardian montajlı fotoğraf yaymakla suçladığı Sputnik’ten özür diledi
    İnfografik
    Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet