Bolton'dan Rusya'ya: Maduro'yu desteklemeyi bırakın

Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Venezüella konulu zirvede açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Rusya'ya, özellikle de Rus ekonomisini kontrol edenlere sesleniyoruz: Önceden kaybedilmiş bir el için bahsi artırmayın" dedi.

'YARDIM UYGULAYABİLİRİZ'

Rusya yönetimini Venezüella'ya destek vermekten vazgeçmeye çağıran Bolton, ABD'nin Maduro ve hükümetini destekleyen yabancılara yaptırım uygulayabileceklerini kaydetti.

'MADURO MÜZAKERE İSTEMİYOR'

Maduro'nun muhalefetle müzakere yapmak istediğine inanmadıklarını da söyleyen Bolton, Venezüella liderinin zaman kazanma çabası içinde olduğunu öne sürdü.

Bolton, dünkü açıklamasında Venezüella'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro iktidardayken seçim yapılmasına karşı olduklarını dile getirerek, ABD tarafının 'seçimlerin manipüle edilmesinden endişe duyduğunu' söylemişti.

VENEZÜELLA'DA DARBE GİRİŞİMİ

Yıllardır ağır bir ekonomik ve sosyal kriz yaşayan Venezüella'da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Geçen ay Venezüella hükümeti ile muhalefet temsilcileri, Barbados'ta Norveç'in arabuluculuğunda görüşme gerçekleştirmişti.

Venezüella hükümeti ve muhalefet temsilcileri mayıs ayının ikinci haftasında Norveç’te bir araya gelmiş, bu görüşmelerden de herhangi bir anlaşma çıkmamıştı.