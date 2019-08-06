ABD'de 77 yıl önce kaybolan denizaltı bulundu

Pasifik Okyanusu’nda, İkinci Dünya Savaşı sırasında ilk görevini yerine getirdiği sırada batan ABD denizaltısının bir parçası tespit edildi.

Live Science’ın aktardığına göre, Lost 52 Project projesinden bir grup araştırmacı, Pasifik Okyanus’taki çalışmalar sırasında, İkinci Dünya Savaşı sırasında, 1942 yılında, ilk görevini yerine getirdikten sonra geri dönerken kaybolan USS Grunion denizaltısının bir parçasını buldu.

USS Grunion, 1942 yazında, Aleut Adaları’na giderek Japonya’ya ait 2 savaş gemisini batırmış ve geri dönerken kaybolmuştu. Denizaltıda 70 kişi bulunuyordu.

Denizaltının burnu, otonom sualtı araçları tarafından 820 metre derinlikte tespit edildi.