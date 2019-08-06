ABD'de 77 yıl önce kaybolan denizaltı bulundu

USS Grunion, 1942 yazında, Aleut Adaları’na giderek Japonya’ya ait 2 savaş gemisini batırmış ve geri dönerken kaybolmuştu. Denizaltıda 70 kişi bulunuyordu.
Denizaltının burnu, otonom sualtı araçları tarafından 820 metre derinlikte tespit edildi.
Pasifik Okyanusu’nda, İkinci Dünya Savaşı sırasında ilk görevini yerine getirdiği sırada batan ABD denizaltısının bir parçası tespit edildi.
USS Grunion, 1942 yazında, Aleut Adaları’na giderek Japonya’ya ait 2 savaş gemisini batırmış ve geri dönerken kaybolmuştu. Denizaltıda 70 kişi bulunuyordu.
Denizaltının burnu, otonom sualtı araçları tarafından 820 metre derinlikte tespit edildi.
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