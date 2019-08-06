Trump: Katliamlardan Obama'yı sorumlu tutmamıştınız, beni niye suçluyorsunuz?

Irkçılığa ve göçmen düşmanlığına meyleden söylemi nedeniyle eleştirilen ABD Başkan Donald Trump, son olarak ateşli silahlarla düzenlenen bir dizi katliama gerekli tepkiyi göstermemek, hatta bu katliamları tetikleyen ortamı yaratmakla suçlanıyor.

3 Ağustos'ta Teksas eyaletinin El Paso kentinde 22 can alıp 24'ünü yaralayan failin beyaz ırkın üstünlüğünü savunduğunun ortaya çıkmasıyla zorda kalan Trump, selefi Barack Obama'nın "Nefreti besleyen, ırkçılığı normalleştiren liderleri reddedin" çağrısına tepki gösterdi.

OBAMA'NIN MESAJINI ÜSTÜNE ALDI

ABD'nin ilk siyah başkanının kendisinin adını anmamasına rağmen mesajını üstüne alan Trump, Twitter'dan şu çıkışı yaptı:

'OBAMA DÖNEMİNDE 32 KATLİAM OLDU'

"George Bush, Sandy Hook'un ardından hiç Başkan Obama'yı kınamış mıydı? Başkan Obama'nın yönetimi altında 32 katliam oldu. Obama'nın kontrolü kaybettiğini söyleyen çok çıkmamıştı. Başkan başkan adayı olmayı düşünmeden önce de katliamlar gerçekleşiyordu."

“Did George Bush ever condemn President Obama after Sandy Hook. President Obama had 32 mass shootings during his reign. Not many people said Obama is out of Control. Mass shootings were happening before the President even thought about running for Pres.” @kilmeade @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2019

14 Aralık 2012'de Connecticut eyaletinde meydana gelen Sandy Hook saldırısında 20 yaşındaki Adam Lanza, ilkokulda 6-7 yaşlarındaki 20 çocuk ile 6 yetişkin görevliyi tarayarak öldürmüştü.

Dönemin Demokrat Partili Başkanı Obama en sıkı silah kontrolü yasalarını çıkarmaya çalışmıştı, ama Kongre'nin iki kanadı Trump'ın da mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin kontrolünde olduğundan başarısızlığa uğramıştı.

'EN AZ IRKÇI BENİM'

El Paso saldırısına ise FBI iç terörizm ve olası nefret suçu soruşturması açarken, hızını alamayan Trump şöyle tweetledi:

"Çok siyasi bir dönemdeyiz ve seçim yaklaşıyor. Irkçı anlatımla baskı yapmaya devam etmek istiyorlar. Ve en az ırkçı insan benim. Siyah, Hispanik ve Asyalılarda işsizlik o kadar düşük ki, ABD tarihindeki en iyi düzeyde!"

“It’s political season and the election is around the corner. They want to continue to push that racist narrative.” @ainsleyearhardt @foxandfriends And I am the least racist person. Black, Hispanic and Asian Unemployment is the lowest (BEST) in the history of the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2019

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