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21:44 06 Ağustos 2019
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    Donald Trump

    Trump: Katliamlardan Obama'yı sorumlu tutmamıştınız, beni niye suçluyorsunuz?

    © AP Photo / Jacquelyn Martin
    ABD
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    Selefi Barack Obama'nın "Nefreti besleyen, ırkçılığı normalleştiren liderleri reddedin" çağrısına tepki gösteren Trump, 'ırkçı saikli saldırılarla ilgili kendisinin suçlanmaması gerektiğini' savundu.

    Barack Obama
    © REUTERS / Alessandro Garofalo
    Obama'dan Trump'a üstü kapalı mesaj: Nefreti besleyen, ırkçılığı normalleştiren liderleri reddedin
    Irkçılığa ve göçmen düşmanlığına meyleden söylemi nedeniyle eleştirilen ABD Başkan Donald Trump, son olarak ateşli silahlarla düzenlenen bir dizi katliama gerekli tepkiyi göstermemek, hatta bu katliamları tetikleyen ortamı yaratmakla suçlanıyor. 

    3 Ağustos'ta Teksas eyaletinin El Paso kentinde 22 can alıp 24'ünü yaralayan failin beyaz ırkın üstünlüğünü savunduğunun ortaya çıkmasıyla zorda kalan Trump, selefi Barack Obama'nın "Nefreti besleyen, ırkçılığı normalleştiren liderleri reddedin" çağrısına tepki gösterdi. 

    OBAMA'NIN MESAJINI ÜSTÜNE ALDI

    FILE PHOTO: House Oversight and Reform Committee Chair Elijah Cummings (D-MD) chairs a House Oversight and Reform Committee hearing focusing on the Trump Administration's Child Separation Policy on Capitol Hill in Washington, U.S., July 18, 2019. REUTERS/Joshua Roberts/File Photo
    © REUTERS / Joshua Roberts
    Trump'ın siyah vekille ilgili suçlamaları yine ırkçılık tartışması başlattı
    ABD'nin ilk siyah başkanının kendisinin adını anmamasına rağmen mesajını üstüne alan Trump, Twitter'dan şu çıkışı yaptı:

    'OBAMA DÖNEMİNDE 32 KATLİAM OLDU'

    "George Bush, Sandy Hook'un ardından hiç Başkan Obama'yı kınamış mıydı? Başkan Obama'nın yönetimi altında 32 katliam oldu. Obama'nın kontrolü kaybettiğini söyleyen çok çıkmamıştı. Başkan başkan adayı olmayı düşünmeden önce de katliamlar gerçekleşiyordu."

    14 Aralık 2012'de Connecticut eyaletinde meydana gelen Sandy Hook saldırısında 20 yaşındaki Adam Lanza, ilkokulda 6-7 yaşlarındaki 20 çocuk ile 6 yetişkin görevliyi tarayarak öldürmüştü. 

    Dönemin Demokrat Partili Başkanı Obama en sıkı silah kontrolü yasalarını çıkarmaya çalışmıştı, ama Kongre'nin iki kanadı Trump'ın da mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin kontrolünde olduğundan başarısızlığa uğramıştı.

    © AFP 2019 / CHIP SOMODEVILLA
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    'EN AZ IRKÇI BENİM'

    El Paso saldırısına ise FBI iç terörizm ve olası nefret suçu soruşturması açarken, hızını alamayan Trump şöyle tweetledi:

    "Çok siyasi bir dönemdeyiz ve seçim yaklaşıyor. Irkçı anlatımla baskı yapmaya devam etmek istiyorlar. Ve en az ırkçı insan benim. Siyah, Hispanik ve Asyalılarda işsizlik o kadar düşük ki, ABD tarihindeki en iyi düzeyde!"

    Etiketler:
    Barack Obama, Donald Trump, Sandy Hook, El Paso, ABD
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