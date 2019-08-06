ABD'nin Louisiana eyaletindeki Baton Rouge kentinde silahlı saldırı

ABD'nin Louisiana eyaletindeki Baton Rouge kentindeki bir Walmart mağazasında silahlı saldırı yaşandığı, polisin karşılık verdiği bildirildi.

WBRZ TV, Louisiana eyaletindeki Baton Rouge kentinde yer alan bir Walmart mağazasında silahlı çatışma çıktığını bildirdi.

Olayın yaşandığı bölgede çok sayıda polis memurunun bulunduğu belirtilirken bölgeye bir de helikopter gönderildiği bilgisi verildi.

Görgü tanıklarından biri, polisin silahlı bir kişiyi tutukladığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Possibly the shooting suspect at Baton Rouge Walmart. Driving past Walmart on Burbank where police had a man on ground. Have no clue if person is suspect, but guns were drawn. Will update if possible pic.twitter.com/aW4fGDNX2B — Hoss Communications (@MikeHossComm) August 6, 2019

Ayrıntılar geliyor...