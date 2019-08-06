Ohio Eyalet Valisi'nden Yasama Meclisi'ne 'silah satışlarını denetleme' çağrısı

ABD'nin El Paso ve Ohio kentlerinde 12 saat içinde düzenlenen iki silahlı sonucu 31 kişi hayatını kaybetti. Silahlı saldırıların artması ve ABD'nin bu konuda dünya lideri olması, ülke genelinde tartışmalara neden oluyor.

Ohio Eyalet Valisi Cumhuriyetçi Mike DeWine, ülke genelinde kendisine karşı yapılan baskılara karşı harekete geçmeye başladı.

Vali DeWine, partisinin lider olduğu Yasama Meclisinin neredeyse tüm silah satışları için geçmiş ve sabıka kontrollerinin yapılması ve mahkemelerin ateşli silahlara erişimin kısıtlanmasına izin veren yasaları onaylaması çağrısında bulundu.

İnsanların ateşli silahlar edinme hakkını dengeleyerek Ohio eyaletinin daha fazla önlem alması gerektiğini kaydeden DeWine, "Hayat kurtarmak için bir araya gelebiliriz" dedi.