'ABD Kongresi, Trump’ı Türkiye’ye yaptırım uygulamaya zorlayabilir'

ABD Kongresi’ndeki Cumhuriyetçi ve Demokratların, Rus S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye’yi hangi ceza beklediğinin açıklanmaması durumunda Başkan Donald Trump’ı yaptırım kararı almak zorunda bırakma niyetinde olduğu belirtildi.

Washington Post’un haberine göre Kongre üyeleri, Trump’ın Türkiye’ye karşı CAATSA (ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası) bağlamında yaptırım uygulamasını istiyor.

Ama Trump’ın bu teklife direndiğini kaydeden gazete, ABD idaresinin aynı zamanda Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine olası operasyonu önlemeye çalıştığını kaydetti.

Demokrat Senatör Jeanne Shaheen ve Cumhuriyetçi Senatör James Lankford, ABD’nin savunma bütçesi taslağı için, Trump’ı Türkiye’ye karşı yaptırımlar uygulamak zorunda bırakan değişikliği formüle ettiğini belirten Washington Post, S-400 alımı nedeniyle Ankara’ya yaptırım uygulama kararının hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’da çok sayıda taraftarı olduğunu yazdı.

Habere göre Lankford, “Şuna açıklık getirmek istiyoruz ki, yaptırım işliyor. Eğer başka bir ülke Rus hava savunma sistemi almak isterse ABD’den benzer yanıt alır” dedi.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio da şu ifadeleri kullandı: “Ya bu önemlidir ya da değildir. Eğer bunu sonuçsuz bırakırsak başka hangi ülke gelecekte bizim sözümüzü dinler?”