Bolton: INF’den çıkmamızın sebeplerinden biri Çin

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a göre, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çıkmasının sebeplerinden biri, Çin’in bu türden çok sayıda füzeye sahip olması.

Fox News’a konuşan Bolton, “Savunma Bakanı Mark Esper’in, Uzak Doğu’da orta ve kısa menzilli füzeler yerleştirmek istediğimiz yönündeki açıklaması, Çin’in bu türden binlerce füzeyi yerleştirmiş olmasından kaynaklanıyor. Çin, INF’de yoktu, bu yüzden bunu özgürce yapabildi” dedi.

Bolton, Uzak Doğu’ya kısa ve orta menzilli nükleer füzeleri yerleştirme konusundaki tartışmaların arkasında sadece Japonya ve Güney Kore’deki Amerikan askerleri ile müttefikleri koruma isteğinin olduğunu söyledi.

Daha önce Pentagon Şefi Mark Esper, INF anlaşmasının feshedildiği günün ertesinde, orta menzilli füzelerin derhal Asya’ya yerleştirilmesinin taraftarı olduğunu açıklamıştı.