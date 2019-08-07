Kayıt
12:55 07 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Saldırılarla sarsılan El Paso ve Dayton'da halk da siyasetçiler de Trump'ı istemiyor: Ne ekersen onu biçersin

    © REUTERS / BRYAN WOOLSTON
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 40

    ABD’nin Teksas eyaletindeki El Paso kentinde 22 kişinin yaşamını yitirdiği ve ‘beyaz üstünlüğü’ fikrinin tetiklediği alışveriş merkezi saldırısına tanık olan halk, ırkçı söylemleriyle bilinen Başkan Donald Trump’ı protestolarla karşılamaya hazırlanıyor. El Pasolu yetkililer ve Kongre üyesi de Trump’ın kentte ‘hoş karşılanmayacağını’ açıkça söyledi.

    © AFP 2019 / Mark Ralston
    Teksas saldırganının 'İspanyol istilası karşıtı' manifesto yazdığı iddia edildi
    ABD’yi sarsan silahla saldırıların yaşandığı Teksas El Paso ile Ohio Dayton’ı ziyaret edeceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, söylemlerinin göçmenlere yönelik nefreti ve beyaz üstünlüğünü tetiklediğini kabul etmekte diretmesi nedeniyle bir kez daha eleştirilerin odağına yerleşti.

    El Paso Kongre Üyesi Demokrat Veronica  Escobar, Trump’ın bölgeye yapacağı ziyaretten bir gün önce, “Benim bakış açıma göre burada hoş karşılanmıyor. Biz yas tutarken buraya gelmemeli” açıklamasında bulundu. Escobar, ziyaretinde Trump’a eşlik etmesi yönündeki daveti de geri çevirdiğini duyurdu.

    MSNBC televizyonunda bir programa katılan Escobar, “Ekibine önerim şu, Başkanı kendisi üzerine derinlemesine düşünmesi için teşvik etsinler. Sözlerinin ve hareketlerinin bunda rolü olduğunu düşünsünler” dedi.

    'SÖZLERİN SONUÇLARI OLUR'

    Donald Trump
    © AP Photo / Jacquelyn Martin
    Trump: Katliamlardan Obama'yı sorumlu tutmamıştınız, beni niye suçluyorsunuz?
    Walmart alışveriş merkezine silahla saldırı düzenleyen 21 yaşındaki zanlı, 22 kişinin ölümüne ve 24 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Beyaz üstünlüğünü savunan zanlının, saldırının ‘Teksas’ın İspanyol asıllı göçmenler tarafından işgaline cevap’ olduğunu belirttiği bir manifesto kaleme aldığı öne sürülüyor.

    Trump’ın da göçmenleri ‘istilacı’ gibi gördüğünü hatırlatan Veronica Escobar, bu söylemle saldırı arasında bağlantı olduğunu söyledi.

    Escobar, “Sözlerin sonuçları olur. Başkan bu toplumu ve insanları düşmanlaştırdı. Bizim korkulması ve nefret edilmesi gereken insanlar olduğumuzu söyledi. Göçmenleri ve Latinleri şeytanlaştırdı” diye konuştu.

    YETKİLİLER DE TEPKİLİ: YARAYA TUZ BASACAK

    © REUTERS / Callaghan O'Hare
    New York Times, Trump'a meydan okudu: ABD'nin beyaz milliyetçi terör sorunu var
    Escobar’ın yanı sıra pek çok El Pasolu yetkili de Trump’a ‘ziyaretini gözden geçirme’ çağrısında bulundu.

    Bölge Komisyon üyesi David Stout, “(Trump) Bu toplumda yaşayan belli tip insanları sürekli şeytanlaştırıyor, onlara çamur atıyor. Nasıl olur da, onun burada, El Paso’da olmasının iyi bir fikir olduğu düşünülür anlamıyorum” dedi.

    Stout, “Bir yaraya tuz basacak, hem de oldukça derin bir yaraya. Oysa bu toplumun iyileşmeye ihtiyacı var, Donald Trump’a değil” diye ekledi.

    Belediye Başkanı Dee Margo ise, Başkanı karşılayacağını söylese de, onu ateşi körükleyecek bir açıklama daha yapmaması konusunda uyardı.

    'UZAK DUR'

    © AFP 2019 / MEGAN JELINGER
    Trump, silahlanma tartışmasını fırsat bildi: 'Daha sıkı kontrol' dedi, göç reformuna bağladı
    2020 yılında yapılacak ABD Başkanlığı seçimleri için adaylığın koyan El Pasolu Beto O’Rourke, Donald Trump’ı bu ziyaret konusunda uyaran ilk isimlerden olmuştu.

    ‘Uzak dur’ uyarısında bulunan ve Trump’ın El Paso’da yeri olmadığını söyleyen O’Rourke,  “El Paso’da yaşadığımızın yaratılmasına yardım etti” demişti.

    Meksika sınırında bulunan El Paso’nun nüfusunun çoğunluğunu Latinler oluşturuyor. Trump, bu bölgeye daha önce yaptığı ziyaretleri göçmen karşıtı politikasını güçlendirmek için kullanmıştı.

    DAYTON’DA DA BELEDİYE BAŞKANI PROTESTOYA TEŞVİK ETTİ: NE EKERSE ONU BİÇER

    ABD'de bir hastaneye silahlı saldırı
    © Fotoğraf : Twitter
    ABD'deki silahlı saldırılar neden önlenemiyor?
    Öte yandan Trump’ın ikinci durağı olması beklenen Dayton da protestoya hazırlanıyor.

    Protestoları bizzat teşvik eden Belediye Başkanı Nan Whaley, “Ne ekerse onu biçer. Söylemleri, bu toplumdaki pek çok insan açısından acı verici ve bence insanlar buna karşı çıkmalı ve eğer ziyaretinden mutlu değillerse bunu söylemeli” dedi.

    Whaley, Trump’a silah kontrolü konusunda ne kadar faydasız olduğunu söylemeyi planladığını belirtti.

    Etiketler:
    Beto O'Rourke, Veronica Escobar, Donald Trump, Protesto, Göçmen, nefret, ırkçı, Silahlı saldırı, Dayton, El Paso, Ohio, Teksas, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Jennifer Lopez: Türkiye'yi çok özlemişim
    Karikatür
    Guardian montajlı fotoğraf yaymakla suçladığı Sputnik’ten özür diledi
    İnfografik
    Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet