Saldırılarla sarsılan El Paso ve Dayton'da halk da siyasetçiler de Trump'ı istemiyor: Ne ekersen onu biçersin

ABD’nin Teksas eyaletindeki El Paso kentinde 22 kişinin yaşamını yitirdiği ve ‘beyaz üstünlüğü’ fikrinin tetiklediği alışveriş merkezi saldırısına tanık olan halk, ırkçı söylemleriyle bilinen Başkan Donald Trump’ı protestolarla karşılamaya hazırlanıyor. El Pasolu yetkililer ve Kongre üyesi de Trump’ın kentte ‘hoş karşılanmayacağını’ açıkça söyledi.

ABD’yi sarsan silahla saldırıların yaşandığı Teksas El Paso ile Ohio Dayton’ı ziyaret edeceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, söylemlerinin göçmenlere yönelik nefreti ve beyaz üstünlüğünü tetiklediğini kabul etmekte diretmesi nedeniyle bir kez daha eleştirilerin odağına yerleşti.

El Paso Kongre Üyesi Demokrat Veronica Escobar, Trump’ın bölgeye yapacağı ziyaretten bir gün önce, “Benim bakış açıma göre burada hoş karşılanmıyor. Biz yas tutarken buraya gelmemeli” açıklamasında bulundu. Escobar, ziyaretinde Trump’a eşlik etmesi yönündeki daveti de geri çevirdiğini duyurdu.

MSNBC televizyonunda bir programa katılan Escobar, “Ekibine önerim şu, Başkanı kendisi üzerine derinlemesine düşünmesi için teşvik etsinler. Sözlerinin ve hareketlerinin bunda rolü olduğunu düşünsünler” dedi.

'SÖZLERİN SONUÇLARI OLUR'

Walmart alışveriş merkezine silahla saldırı düzenleyen 21 yaşındaki zanlı, 22 kişinin ölümüne ve 24 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Beyaz üstünlüğünü savunan zanlının, saldırının ‘Teksas’ın İspanyol asıllı göçmenler tarafından işgaline cevap’ olduğunu belirttiği bir manifesto kaleme aldığı öne sürülüyor.

Trump’ın da göçmenleri ‘istilacı’ gibi gördüğünü hatırlatan Veronica Escobar, bu söylemle saldırı arasında bağlantı olduğunu söyledi.

Escobar, “Sözlerin sonuçları olur. Başkan bu toplumu ve insanları düşmanlaştırdı. Bizim korkulması ve nefret edilmesi gereken insanlar olduğumuzu söyledi. Göçmenleri ve Latinleri şeytanlaştırdı” diye konuştu.

YETKİLİLER DE TEPKİLİ: YARAYA TUZ BASACAK

Escobar’ın yanı sıra pek çok El Pasolu yetkili de Trump’a ‘ziyaretini gözden geçirme’ çağrısında bulundu.

Bölge Komisyon üyesi David Stout, “(Trump) Bu toplumda yaşayan belli tip insanları sürekli şeytanlaştırıyor, onlara çamur atıyor. Nasıl olur da, onun burada, El Paso’da olmasının iyi bir fikir olduğu düşünülür anlamıyorum” dedi.

Stout, “Bir yaraya tuz basacak, hem de oldukça derin bir yaraya. Oysa bu toplumun iyileşmeye ihtiyacı var, Donald Trump’a değil” diye ekledi.

Belediye Başkanı Dee Margo ise, Başkanı karşılayacağını söylese de, onu ateşi körükleyecek bir açıklama daha yapmaması konusunda uyardı.

'UZAK DUR'

2020 yılında yapılacak ABD Başkanlığı seçimleri için adaylığın koyan El Pasolu Beto O’Rourke, Donald Trump’ı bu ziyaret konusunda uyaran ilk isimlerden olmuştu.

‘Uzak dur’ uyarısında bulunan ve Trump’ın El Paso’da yeri olmadığını söyleyen O’Rourke, “El Paso’da yaşadığımızın yaratılmasına yardım etti” demişti.

Meksika sınırında bulunan El Paso’nun nüfusunun çoğunluğunu Latinler oluşturuyor. Trump, bu bölgeye daha önce yaptığı ziyaretleri göçmen karşıtı politikasını güçlendirmek için kullanmıştı.

DAYTON’DA DA BELEDİYE BAŞKANI PROTESTOYA TEŞVİK ETTİ: NE EKERSE ONU BİÇER

Öte yandan Trump’ın ikinci durağı olması beklenen Dayton da protestoya hazırlanıyor.

Protestoları bizzat teşvik eden Belediye Başkanı Nan Whaley, “Ne ekerse onu biçer. Söylemleri, bu toplumdaki pek çok insan açısından acı verici ve bence insanlar buna karşı çıkmalı ve eğer ziyaretinden mutlu değillerse bunu söylemeli” dedi.

Whaley, Trump’a silah kontrolü konusunda ne kadar faydasız olduğunu söylemeyi planladığını belirtti.