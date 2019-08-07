Teksas polisi, kölelik dönemini hatırlatan gözaltı uygulaması için özür diledi

Galveston polisi de bu tür bir uygulamanın olumsuz algılar yarattığını kabul etti.
We have verified with law enforcement officials in Galveston, that the photograph taken in Galveston is real. It is hard to understand why these officers felt this young man required a leash, as he was handcuffed and walking between two mounted officers. pic.twitter.com/bEFZnn4qmH— Adrienne Bell (@AdrBell) August 5, 2019
YÖNTEMLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK
Hale, bu tekniğin bazı durumlarda en iyi çözüm olduğunu fakat polislerin bu olayda yanlış karar verdiğini söyledi. Hale, "Polisler uygun bir araç gelene kadar bekleyebilirdi” dedi.
Polis şefi ayrıca atlı polislerin kullandığı tüm yöntemlerin ve gözaltı politikalarının da gözden geçirileceğini duyurdu.
'BEYAZ BİR ADAM OLSA BU YAŞANMAZDI'
Galveston Adalet Koalisyonu adlı sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Leon Philips ise, adları P. Brosch ve A. Smith olarak açıklanan iki polis memuruna disiplin cezası verilmesi gerektiğini savundu.
Philips, "Eğer beyaz bir adam olsaydı, garanti ederim ki böyle bir olay yaşanmazdı” ifadelerini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)