Teksas polisi, kölelik dönemini hatırlatan gözaltı uygulaması için özür diledi

ABD’nin Teksas eyaletinde iki atlı polisin siyah bir adamın ellerini iple bağlayarak yanlarında yürüttüğünü gösteren fotoğrafın sosyal medyada infial yaratması üzerine yetkililer özür diledi.

Galveston kentinde yaşanan ve sosyal medya kullanıcıları tarafından ‘kölelik döneminden kalma’ görüntülere benzetilen kare için özür dileyen Polis Şefi Vernon Hale, “Bu gereksiz utanç nedeniyle Donald Neely'den (gözaltına alınan adam) özür dilerim” dedi. Hale, durumu 'kabul edilemez' diye niteledi.

Galveston polisi de bu tür bir uygulamanın olumsuz algılar yarattığını kabul etti.

We have verified with law enforcement officials in Galveston, that the photograph taken in Galveston is real. It is hard to understand why these officers felt this young man required a leash, as he was handcuffed and walking between two mounted officers. pic.twitter.com/bEFZnn4qmH — Adrienne Bell (@AdrBell) August 5, 2019

​YÖNTEMLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Vernon Hale, söz konusu karedeki 43 yaşındaki Donald Neely’nin özel mülkiyetin ihlali suçundan gözaltına alındığını belirtildi. Yetkililer, Neely'nin ellerinin iple bağlanmadığını, ipin eline bağlanan kelepçeye takıldığını söyledi.

Hale, bu tekniğin bazı durumlarda en iyi çözüm olduğunu fakat polislerin bu olayda yanlış karar verdiğini söyledi. Hale, "Polisler uygun bir araç gelene kadar bekleyebilirdi” dedi.

Polis şefi ayrıca atlı polislerin kullandığı tüm yöntemlerin ve gözaltı politikalarının da gözden geçirileceğini duyurdu.

Tepki çeken karedeki uygulamaya, kitle kontrolü gerektiren istikrarsız diye tabir edilen durumlarda başvuruluyor.

'BEYAZ BİR ADAM OLSA BU YAŞANMAZDI'

Galveston Adalet Koalisyonu adlı sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Leon Philips ise, adları P. Brosch ve A. Smith olarak açıklanan iki polis memuruna disiplin cezası verilmesi gerektiğini savundu.

Philips, "Eğer beyaz bir adam olsaydı, garanti ederim ki böyle bir olay yaşanmazdı” ifadelerini kullandı.